Незаконную пристройку к кафе снесли в центре Алматы (фото)

В центре Алматы, по проспекту Абая, снесли навесную пристройку к кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города. Демонтаж произвел собственник кафе.

По информации акимата Алматы, капитальная навесная пристройка была возведена при обустройстве донерной по адресу Абая, 34. В управлении градостроительного контроля Алматы признали данные действия незаконными и направили материалы в суд.

"Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям собственник признан виновным по ст.319 КоАП РК с принудительным сносом незаконно возведенного строения", - сказано в сообщении.

В акимате добавили, что демонтаж был произведен собственником 20 октября в добровольном порядке. Также сообщается, что с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 48 незаконных объектов.

Фасад заведения перед сносом пристройки. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отметим, в этом месяце в Алматы начали снос более 2000 кв. метров незаконно построенных складских помещений.

Напомним, в июне в элитной части Алматы снесли семиэтажное здание. Строительство на участке началось еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет. Потом участок был передан другому собственнику, который продолжил строительство.

Позже в городе по решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай.

В августе в Алматы снесли торговые площадки и незаконно построенное кафе. Капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение были построены хозспособом.