Незаконное кафе и торговые площадки снесли в Алматы (фото)

В Алматы снесли торговые площадки и незаконно построенное кафе. Капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение были построены хозспособом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

О сносе крупной пристройки по ул. Вильямса, 73 сообщает пресс-служба акимата Алматы.

"Ранее Управлением градостроительного контроля в отношении собственника (физлицо) в результате внеплановой проверки приняты административные меры, в связи с отсутствием проектно-сметной документации и заключения экспертизы, сопровождения авторского и технического надзоров.

В ходе проверки установлено, что собственником хозяйственным способом была возведена капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение. Выданное предписание на устранение допущенных нарушений собственник не исполнил и Управлением в СМЭС Алматы подано исковое заявление на снос. 7 марта решением суда исковые требования Управления удовлетворены", - говорится в сообщении.

Снос объекта в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос объекта, как сообщает акимат, собственник ведет самостоятельно, при содействии судебных исполнителей.

Снос объекта в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

На днях сообщалось, что третий этаж крупного бизнес-центра сносят в Алматы по решению суда. Он возведен незаконно. В конце июля мы писали, что под снос попал ЖК Graff, который был построен незаконно.

Ранее собственника семиэтажного дома в Медеуском районе обязали снести строение. До этого в городе демонтировали незаконное здание в микрорайоне Кайрат.

Под снос также попало строящееся здание площадью более 1350 м² в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района в Алматы.

Также в Алматы снесли часть незаконно построенного в предгорном районе здания, находящегося по улице Кыз Жибек. Собственника привлекли к административной ответственности.

Снесли в Алматы и дом школьников №2, расположенный на пересечении улиц Жамбыла и Байзакова. На его месте будет построено новое здание.