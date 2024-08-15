Незаконное кафе и торговые площадки снесли в Алматы (фото)
Опубликовано:
В Алматы снесли торговые площадки и незаконно построенное кафе. Капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение были построены хозспособом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
О сносе крупной пристройки по ул. Вильямса, 73 сообщает пресс-служба акимата Алматы.
"Ранее Управлением градостроительного контроля в отношении собственника (физлицо) в результате внеплановой проверки приняты административные меры, в связи с отсутствием проектно-сметной документации и заключения экспертизы, сопровождения авторского и технического надзоров.
В ходе проверки установлено, что собственником хозяйственным способом была возведена капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение. Выданное предписание на устранение допущенных нарушений собственник не исполнил и Управлением в СМЭС Алматы подано исковое заявление на снос. 7 марта решением суда исковые требования Управления удовлетворены", - говорится в сообщении.
Снос объекта, как сообщает акимат, собственник ведет самостоятельно, при содействии судебных исполнителей.
На днях сообщалось, что третий этаж крупного бизнес-центра сносят в Алматы по решению суда. Он возведен незаконно. В конце июля мы писали, что под снос попал ЖК Graff, который был построен незаконно.
Ранее собственника семиэтажного дома в Медеуском районе обязали снести строение. До этого в городе демонтировали незаконное здание в микрорайоне Кайрат.
Под снос также попало строящееся здание площадью более 1350 м² в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района в Алматы.
Также в Алматы снесли часть незаконно построенного в предгорном районе здания, находящегося по улице Кыз Жибек. Собственника привлекли к административной ответственности.
Снесли в Алматы и дом школьников №2, расположенный на пересечении улиц Жамбыла и Байзакова. На его месте будет построено новое здание.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149465-nezakonnoe-kafe-i-torgovye-ploshchadki-snesli-v-almaty/