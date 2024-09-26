ЖК Autograph проверяют на нарушения при строительстве в Алматы (фото)

Управление градостроительного контроля Алматы проводит внеплановую проверку строящегося жилого комплекса из-за незапланированного "лишнего" этажа, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, отклонения от проекта допущены при строительстве ЖК Autograph по ул. Жамакаева.

"Установлено, что заказчиком ТОО "Benta" допущены нарушения по этажности ЖК Autograph – согласно эскизного проекта, этажность объекта составляет 3 этажа + технический этаж. На данный момент жилой комплекс имеет разную этажность - с юго-западной стороны 4 этажа и с северо-восточной стороны – 3 этажа. При этом максимальная высота жилого комплекса – порядка 18 метров до кровли при допустимой высоте в 12 метров", - отмечает пресс-служба.

Эскиз ЖК Autograph. Фото: акимат Алматы

Отметим, по фотографиям объекта очевидно наличие еще одного этажа.

ЖК Autograph. Фото: акимат Алматы

"На сегодняшний день строительно-монтажные работы по ЖК Autograph приостановлены, выдано представление на устранение допущенных нарушений и приведение объекта в соответствии с разрешительной документацией в течение месяца", - сообщает пресс-служба акимата Алматы.

Отмечается, что неисполнение требований предписания может повлечь за собой судебные разбирательства как на принудительное исполнение предписания, так и на частичный снос объекта.

Ведомство напоминает, что в 2022 году по решению маслихата города Алматы на основании предложения акимата внесен ряд изменений в правила застройки. В том числе по части ограничений на строительство зданий, расположенных выше проспекта аль-Фараби – не более трех этажей плюс цокольный этаж, не выше 12 метров для всех видов застройки.

Также сообщается, что в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 47 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.

Отметим, в Алматы регулярно сносят незаконно построенные здания. Так, например, в июне собственника семиэтажного дома в Медеуском районе обязали снести строение.

В конце июля в Алматы по решению суда начали сносить жилой комплекс Graff. Возводился данный объект в микрорайоне Ерменсай - его снос связан с отсутствием разрешительных документов на трех земельных участках.

В августе под снос попал этаж крупного бизнес-центра Parasat. Также в конце августа сообщалось, что в алматинском микрорайоне Калкаман сносят очередную незаконно построенную автомойку. Ее владелец возвел объект без разрешительных документов.

Добавим, согласно части 1 статьи 316 КоАП, строительство объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, влечет штраф от 120 до 580 МРП (от 443 тыс. до 2,1 млн тенге).

В соответствии со статьей 321 КоАП, строительство без сопровождения технического и авторского надзоров влечет штраф от 40 до 500 МРП (от 147 тыс. до 1,8 млн тенге).

Согласно части 1 статьи 463 КоАП, занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения влекут штраф от 15 до 150 МРП (от 55 тыс. до 533 тыс. тенге).