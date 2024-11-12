Жители элитного микрорайона Алматы опасаются за свои жизни

Жители элитного микрорайона Алматы опасаются схода оползня из-за новой канализации - здесь раскопали горный склон, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, жители предгорья Алматы боятся схода оползня - в элитном микрорайоне раскопали горный склон, чтобы провести по нему канализацию для коттеджей.

Как отмечают местные жители, рабочие намерены пробить и мост над рекой. Они уверены, что затея эта крайне опасна - и конструкция, и сама гора могут не выдержать.

"На сегодняшний день заказчик уже прокопал полностью через сады канализационную трубу, уже сделал укладку. Укладка была проведена с нарушением норм, то есть с огромным уклоном. Они проходят через зону Р-2, где, в принципе, запрещено любое строительство и прокладка инженерных сетей. Сейчас мы боимся за свои жизни и за жизни своих близких", - отмечает Дмитрий Бузинский.

Возмущенные местные жители рассказывают, что в прошлом году застройщик жилого комплекса, который граничил с частным сектором, выкопал колодцы и провел канализационные сети. Но вскоре ЖК признали незаконным и снесли.

Теперь к трубам, которые остались, подключают дополнительные. Они намного шире старых, поэтому может произойти порыв, утверждают местные.

"С большого нового жилого дома, который строится, идет труба 150-170, попадая в канализацию под люк и выходя в объем маленькой трубы. Она идет вообще 100. Она не будет успевать уходить под таким уклоном - под большим. Под большой сброс. Это все будет обогащаться водой, септиком вот этим, пропитываться земля - и вся гора начнет сползать потихоньку", - считает Виталий Вольхин.

Местные также рассказывают, что канализацию с гор хотят вывести в общий сток, который давно построили для санатория и частного сектора. Для этого придется пробурить мост над рекой, откуда жители используют воду для бытовых нужд.

Наталья Аношина живет в Тау-Самале больше 60 лет. Женщина уверена, что переправа не выдержит нагрузки. Такое уже случалось.

"Все нормы нарушены. 45 градусов здесь. Норма положена - 15 градусов. Вы представляете, у него бассейн огромный, как Капшагайское море. И вот канализацию хотят путем прокола вот здесь, на мосту, и вывести вон туда, под наши двухэтажные дома, где наша детская площадка. Как можно провести канализационную трубу?! Какой огромный объем воды будет сюда поступать, когда глубина моста - 2 метра", - считает Наталья Аношина.

Как отмечает телеканал, раньше в садах на склоне люди гуляли и собирали урожай. Там растут краснокнижные яблоки Сиверса и знаменитый алматинский апорт.

Однако несколько лет назад территорию площадью больше 3 гектаров разделили на участки и продали частным лицам. На вершине возвели дома, которым и нужен слив. По словам местных, тянут канализацию от коттеджей, которые расположены на этой горе. Рабочие уже проложили трубу. Люди, живущие под склоном, опасаются, что на их дома может сойти оползень.

Представитель заказчика заверил, что работы ведутся на законных основаниях - проект прошел необходимые экспертизы и все разрешения есть.

"Это частное владение. У нас имеется согласие, нотариально заверенное от владельца этого участка: то, что он не возражает на проложение канализации. Мы поставили задачу, соответственно, подали все документы, получили все разрешительные документы. То есть у нас вся нормативно-правовая база от акимата, от ГАСКа - все у нас на руках имеется. Запустили строительство. Но жители сейчас воспрепятствуют, получается, законной деятельности", - отмечает представитель заказчика Олжас Аскаров.

На встречу приехали и представители акимата. Они сообщили, что нарушения все же есть. Специалисты проведут разбирательство.

"Согласно нарушениям правил благоустройства по 505-й статье, складированные материалы, отсутствие паспорта объекта и т. д. В данный момент работу остановим. После чего своим коллегам будем направлять письмо для выяснения законности данных документов", - заявил руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры аппарата акима Медеуского района Кобеген Сейтжанов.

Источник: КТК

Сход оползня в Алматы

Напомним, 8 февраля ночью в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. Под завалами остались четыре человека. Позже спасатели нашли их тела. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также двое юношей 2007 года рождения.

Находясь на месте ЧП, аким Медеуского района Еркебулан Оразалин рассказал о доме, который пострадал во время схода оползня в Алматы.

А жители района, где сошел оползень, высказались о страхе за свои дома. Еще один сосед уверял, что предупреждал о возможных последствиях.

Позже о причинах происшествия сообщали специалисты ГУ "Казселезащита": в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунта, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома.

А в ДЧС Алматы сообщили, что на месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет.

Аким Алматы Ерболат Досаев, в свою очередь, высказался о запрете строительства на горных склонах. Он отметил, что трагедия в "Тау-Самал" показала необходимость усиления контроля строительства в предгорной местности.

Позже глава МЧС Чингис Аринов сообщил о предварительной причине, из-за которой в Алматы сошел оползень, разрушивший два жилых дома.

В интервью корреспонденту NUR.KZ старший сын семьи Дмитрий Шин, рассказал, как узнал о трагедии. Также парень сообщил, что жители района долго жаловались на строящиеся выше дома.