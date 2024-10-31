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Токаев вновь заявил, что Казахстан рассматривает создание международного консорциума для строительства АЭС

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

На 36-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о рассмотрении возможности создания международного консорциума по АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, сегодня на 36-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации в энергетическом секторе.

Глава государства отметил заслуги международных нефтяных компаний, которые сыграли важную роль в развитии страны

"Иностранные инвесторы вложили капитал, предоставили передовые технологии и высококвалифицированную рабочую силу. Их инвестиции способствовали росту нашей энергетической отрасли: за последние 30 лет добыча нефти увеличилась в три раза. Благодаря этому Казахстан вошел в пятерку стран с высокими темпами роста добычи нефти. Говоря о будущем, мы ставим цель преодолеть порог в 100 млн тонн в год", – сказал президент.

Как было отмечено далее, ключевое значение для диверсификации экономики имеет также расширение нефтехимической промышленности.

"В 2022 году мы запустили крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. В настоящее время это предприятие покрывает почти 60% внутреннего спроса и экспортирует продукцию в Европу, Турцию и Китай. В сентябре этого года начато строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. В проработке – ряд нефтехимических проектов стоимостью более 14 млрд долларов", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в речи было уделено повышению инвестиционной привлекательности сектора "чистой энергетики". В частности, достигнуты конкретные договоренности о реализации в Казахстане 43 ГВт "зеленых" проектов с такими мировыми компаниям как Total, Svevind, ACWA Power и Masdar. Кроме того, Казахстан имеет огромный потенциал для развития атомной энергетики.

"Наша страна является крупнейшим в мире производителем урана. Как вам известно, недавно на национальном референдуме граждане поддержали строительство первой атомной электростанции, что послужит долгосрочной инвестицией в нашу энергетическую безопасность. В настоящее время мы рассматриваем возможность создания международного консорциума для реализации этого проекта", – добавил президент Казахстана.

Напомним, сегодня глава государства провел 36-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов. В ходе мероприятия также выступили президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, председатель правления Ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" Ерлан Досымбеков, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, президент компании Alstom по регионам Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю Делеони, главный исполнительный директор ПАО "Лукойл" Вадим Воробьев.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось в воскресенье, 6 октября. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.

После голосования заместитель премьер-министра РК Роман Скляр рассказал, как планируют выбирать подрядчика для строительства АЭС. А вице-министр национальной экономики РК Арман Касенов заявил, что построить АЭС в Казахстане могут в рассрочку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2181249-tokaev-ob-aes-v-kazahstane-my-rassmatrivaem-vozmozhnost-sozdaniya-mezhdunarodnogo-konsorciuma/

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