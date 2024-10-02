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Казахстанская полиция усилила патрулирование у синагог и дипобъектов Израиля

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Служебное авто полиции
Служебное авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полиция Казахстана приблизила маршруты патрулирования к религиозным и дипломатическим объектам Израиля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"Посольства всегда под охраной полиции. Все религиозные объекты тоже давно находятся под контролем ОВД, маршруты патрулирования приближены к этим объектам, дополнительно посредством камер ЦОУ осуществляется видеомониторинг прилегающей территории", - сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе МВД.

Отметим, ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась. В понедельник вечером Израиль объявил о начале наземной военной операции в Ливане, а вчера, 1 октября, Иран нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. Точной информации о результатах атаки нет.

На произошедшее уже отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он назвал ракетную атаку Ирана "большой ошибкой" страны и пообещал ответить на удар.

Ранее сообщалось, что к эскалации конфликта привело убийство Хасана Насраллы, много лет возглавлявшего "Хезболлу". Западные СМИ писали, что ближневосточный регион еще ближе подошел к гораздо более масштабному и разрушительному конфликту, замешанными в который могут оказаться и Иран, и США.

Русская служба ВВС публиковала хронологию последнего обострения конфликта между Израилем и Ливаном.

17-18 сентября. По всему Ливану взорвались пейджеры и рации, принадлежащие членам "Хезболлы", убив по меньшей мере 37 человек и ранив еще тысячи. Считается, что ответственность за это несет Израиль, хотя он пока никак не комментировал произошедшее.

20 сентября. Израиль нанес удар по опорному пункту "Хезболлы" на юге Бейрута, в результате чего погибли 55 человек, включая одного из высших командиров.

23 сентября. Израиль начал массированную бомбардировку Ливана, нанеся удары по 1300 объектам "Хезболлы" на юге, востоке и в столице. За один день погибли более 550 человек.

25-26 сентября. Мировые лидеры на саммите ООН в Нью-Йорке призвали к деэскалации. Союзники Израиля, включая США, Великобританию и ЕС, формируют коалицию, призывающую к временному прекращению огня. Израиль не принял предложения, "Хезболла" его проигнорировала. Число погибших в Ливане превысило 630 человек.

27 сентября. Нетаньяху выступил в ООН, обещая "победить Хезболлу". Израиль нанес удар по штаб-квартире группировки в Бейруте, в результате которого погибли несколько высокопоставленных членов ее руководства, в том числе лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

28 сентября. ЦАХАЛ объявил, что Насралла убит, и через несколько часов этот факт подтвердила "Хезболла".

Добавим, что новым лидером ливанской "Хезболлы" избран Сафи ад-Дин, который приходится двоюродным братом бывшему лидеру группировки Хасану Насралле и зятем бывшего командующего иранскими силами "Кудс" Касема Сулеймани, который погиб при американском авиаударе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168523-policiya-priblizila-marshruty-patrulirovaniya-k-sinagogami-i-dipobektam-izrailya-v-kazahstane/

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