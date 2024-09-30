Что могут предпринять "Хезболла", Иран и Израиль после смерти Хасана Насраллы?

Убийство Хасана Насраллы, много лет возглавлявшего "Хезболлу", привело к серьезной эскалации в войне с ливанскими боевиками. Регион еще ближе подошел к гораздо более масштабному и разрушительному конфликту, замешанными в который могут оказаться и Иран, и США.

Как будут развиваться события? Ответ на этот вопрос в немалой степени зависит от того, что предпримут три ключевых силы в регионе.

Что будет делать "Хезболла"?

"Хезболла" находится не в лучшей форме. Ее командная структура обезглавлена, более десятка высших командиров убиты. Ее система связи серьезно пострадала от взрывов пейджеров и раций, значительные запасы были уничтожены в результате авиаударов.

"Потеря Хасана Насраллы будет иметь значительные последствия, потенциально дестабилизируя группу и изменяя ее политические и военные стратегии в краткосрочной перспективе", — считает американский аналитик по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Мохаммед Аль-Баша.

Большинство ударов Израиля пришлись по операционным центрам "Хезболлы" на востоке и юге Ливана и южные пригороды Бейрута, главного бастиона этой группировки.

В понедельник в результате удара беспилотника по зданию в центре Бейрута группировка потеряла еще трех человек.

Досталось не только "Хезболле": ХАМАС объявил, что лидер группировки в Ливане Фатх Шариф Абу аль-Амин был убит вместе с женой и двумя детьми в результате другого удара по лагерю беженцев Аль-Басс на юге Ливана.

Но надежды на то, что "Хезболла" откажется от вооруженной борьбы и начнет добиваться мира на условиях Израиля, скорее всего, несбыточны.

Заместитель лидера "Хезболлы" Наим Кассем заявил в понедельник, что группировка готова к любой наземной операции Израиля, предупредив, что сражение может затянуться надолго.

Кассем заявил, что "Хезболла" продолжит "противостоять израильскому врагу в поддержку Газы и Палестины, в защиту Ливана и его народа, а также в ответ на убийства мирных жителей".

"Мы будем противостоять любому сценарию, и мы готовы, если Израиль решит войти по суше, силы сопротивления готовы к любой наземной конфронтации", — добавил он.

У "Хезболлы" по-прежнему есть тысячи бойцов, многие из которых — недавние ветераны боевых действий в Сирии. Она все еще располагает значительным арсеналом ракет, многие из которых — дальнобойные, с точным наведением, способные достичь Тель-Авива и других городов.

В рядах группировки будет расти желание использовать эти ракеты как можно скорее, пока их тоже не уничтожила израильская авиация.

Но если "Хезболла" предпримет массовый ракетный удар с целью перегрузить системы ПВО Израиля и добьется в этом успеха, то ответ Израиля, вероятно, будет решительным, разрушив ливанскую инфраструктуру и, возможно, даже распространится на Иран — давнего спонсора "Хезболлы".

Что предпримет Иран?

Убийство Насраллы — такой же удар по Ирану, как и по "Хезболле". Иран уже объявил пятидневный траур, принял экстренные меры предосторожности, переместив в безопасное место аятоллу Али Хаменеи на случай возможного покушения.

Иран пока так и не ответил на убийство в июле политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Смерть Насраллы подогреет настроения "ястребов" в руководстве страны, требующих ответных мер.

Однако пока Тегеран сохраняет олимпийское спокойствие. В понедельник министерство иностранных дел страны объявило, что Иран не собирается направлять своих военных в Ливан или в Газу для противодействия израильскому наступлению.

"Нет необходимости направлять дополнительные или добровольческие силы Исламской Республики Иран", — заявил представитель МИДа Нассер Канани, добавив, что Ливан и боевики на палестинских территориях "обладают возможностями и силой, чтобы защитить себя от агрессии".

Как обычно, Тегеран пообещал, что Израиль не избежит возмездия.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, которому принадлежит последнее слово во всех государственных делах, поклялся, что смерть Насраллы "не будет напрасной", а первый вице-президент Мохаммад Реза Ареф сказал, что она приведет к "уничтожению" Израиля.

У Ирана есть целая плеяда вооруженных до зубов боевиков по всему Ближнему Востоку, так называемая "Ось сопротивления". Помимо "Хезболлы", его поддержат хуситы в Йемене и многочисленные группировки в Сирии и Ираке.

Иран вполне может предложить этим группировкам усилить атаки на Израиль и американские базы в регионе.

Но какой бы ответ ни выбрал Иран, скорее всего, от будет рассчитан так, чтобы не спровоцировать войну, которую страна не сможет выиграть.

Что будет делать Израиль?

Израиль явно не собирается останавливать военную кампанию. Призывы к трехнедельному перемирию, озвученные на минувшей неделе коалицией из 12 стран, включая ближайшего союзника Израиля, США, остались без ответа.

Израильские военные полагают, что "Хезболла" сейчас находится в невыгодном положении, которым нельзя не воспользоваться.

Как именно формулируют задачу израильские военные — разгромить "Хезболлу" так же, как ХАМАС, или для начала добиться устранения угрозы ракетных обстрелов северных территорий страны, сейчас сказать трудно.

Но в отсутствие капитуляции "Хезболлы" (что сложно себе представить) достичь этих целей без наземной операции практически невозможно, и Армия обороны Израиля уже опубликовала кадры подготовки пехоты и доставки бронетехники вблизи границы.

Но "Хезболла» также провела 18 лет с момента окончания последней войны готовясь к следующей. В своей последней публичной речи перед смертью Насралла сказал своим последователям, что вторжение Израиля на юг Ливана станет «исторической возможностью».

Он сказал военнослужащим бронетанкового корпуса вблизи ливанской границы: "Ликвидация Насраллы — важный шаг, но это не конец. Чтобы вернуть жителей севера по домам, мы задействуем все наши возможности — включая вас".

Но "Хезболла" также провела 18 лет с момента окончания последней войны готовясь к следующей. В своей последней публичной речи перед смертью Насралла сказал своим последователям, что вторжение Израиля на юг Ливана станет "исторической возможностью".

Войти в Ливан израильтянам будет относительно легко. А вот выйти из него может оказаться долгим и непростым делом — что наглядно показала военная операция в Газе.