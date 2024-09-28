Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлы"

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации лидера"Хезболлы" Хасана Насраллы - информация появилась на официальном сайте венного ведомства.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что Хасан Насралла был ликвидирован 27 сентября во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения.

Сообщается, что ВВС Израиля нанесли прицельный удар по центральному штабу "Хезболлы", когда там находилось высшее командование.

Напомним, что в пятницу вечером израильская армия снова нанесла серию ракетных ударов по густонаселенному району Дахия на юге Бейрута, где расположен один из основных командных центров группировки "Хезболла".

Незадолго до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и заявил, что его страна побеждает в войне с палестинской группировкой ХАМАС и ливанской "Хезболлой".