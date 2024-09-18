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Эзотерика

Рации начали взрываться вслед за пейджерами у членов "Хезболлы" в Ливане (фото, видео)

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Мужчина держит в руках рацию
Рация. Иллюстративное фото: pexels.com

Взрывы, предположительно, раций прогремели в ряде городов Ливана. Устройства принадлежат членам группировки "Хезболла", передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Согласно сообщению, вслед за многочисленными взрывами пейджеров в среду днем у членов "Хезболлы" начали взрываться рации - это изданию подтвердил источник в группировке.

При этом, как сообщается, взрывы в сравнении с предыдущими были несильными. Сообщений о жертвах пока не поступало, однако в южных пригородах Бейрута слышны сирены автомобилей скорой помощи.

Внимание: видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, как сообщала Русская служба Би-би-си, вчера сотни членов ливанской вооруженной группировки "Хезболла" получили ранения после того, как одновременно начали взрываться пейджеры, которыми они пользовались. Взрывы звучали в течение более чем 30 минут.

В результате, по последним данным, погибли 12 человек, еще 2800 ранены. Среди убитых - 10-летняя дочь члена "Хезболлы" в долине Бекаа. Во взрыве пейджеров группировка обвинила Израиль.

О том, как такое могло произойти, Русская служба Би-би-си подробно описывала в своем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2163084-smi-racii-nachali-vzryvatsya-vsled-za-peydzherami-u-chlenov-hezbolly-v-livane/

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