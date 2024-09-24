"Мы находимся на новом этапе войны". Власти Ливана заявляют о гибели более 490 человек от израильских ударов

Израиль в понедельник нанес авиаудары по сотням объектов «Хезболлы» в Ливане, в результате которых, по сообщениям ливанских властей, погибли по меньшей мере 492 человек, в том числе 35 детей. Более 1600 человек получили ранения.

Свежая публикация по теме: "Использовали вас как живой щит": премьер Израиля выступил с обращением к жителям Ливана

Как пишет Reuters, по словам одного из ливанских чиновников, это самое большое число погибших с момента окончания гражданской войны 1975–1990 годов.

В понедельник израильские военные нанесли самые масштабные с начала обострения конфликта удары по «Хезболле» на юге Ливана, в восточной долине Бекаа и северном регионе около Сирии.

Израильские военные заявили, что за последние 24 часа поразили 1300 объектов «Хезболлы» в Ливане.

ЦАХАЛ утверждает, что мишенью израильских военных стали крылатые ракеты, реактивные снаряды и ударные беспилотники, которые были «размещены в самом сердце деревень, в домах мирных жителей». Армия обороны Израиля заявляет, что «Хезболла» планировала запустить их в сторону Израиля, «одновременно подвергая опасности жителей Ливана».

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви сообщил, что израильские военные готовятся к следующему этапу своей операции в Ливане.

«По сути, мы наносим удары по боевой инфраструктуре, которую „Хезболла“ строила последние 20 лет. Это очень важно. Мы наносим удары по целям и готовимся к следующим этапам», — сказал он.

Израильские военные заявили, что в понедельник вечером нанесли прицельный удар по Бейруту. Агентство Reuters сообщает, что целью Армии обороны Израиля был командир «Хезболлы» Али Караки.

Однако «Хезболла» сообщила, что Караки «жив и здоров, и переехал в безопасное место».

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к жителям Ливана и призвал покинуть «опасные зоны». Он утверждает, что когда израильская операция завершится, люди смогут вернуться в свои дома.

Министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад заявил, что «главной целью этих атак было спровоцировать исход гражданского населения из районов, подвергшихся нападению».

«Очевидно, что намерение израильского правительства заключается в эскалации и провоцировании, — сказал он в интервью радиостанции BBC Radio 4. — Мы находимся на новом этапе войны. Сначала это были целенаправленные атаки, а теперь — неизбирательные».

По его словам, подавляющее большинство населения не хочет войны. «Решение о необходимости эскалации было принято за границей», — добавил Абиад.

Франция в понедельник потребовала созвать заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить положение в Ливане.

Как передает агентство AFP, об этом объявил в понедельник на сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он призвал все стороны "избежать региональной вспышки, которая будет разрушительной для всех".

Предупреждения Израиля

По словам корреспондента Би-би-си в Бейруте Нафиса Коннаварда, в понедельник утром жители южного Ливана получили текстовые и голосовые сообщения с призывом держаться подальше от жилых зданий, которые, по словам израильтян, используются «Хезболлой» для хранения оружия.

На одном из видеороликов, распространяемых в социальных сетях, показан житель деревни, получивший голосовое сообщение, в котором говорится, что израильская операция продолжается и вступила «в новую фазу». «Если вы находитесь в деревне, которую использует „Хезболла“, немедленно покиньте ее ради собственной безопасности», — говорится в голосовом сообщении.

Министр информации Ливана Зиад Макари сообщил, что в его офис тоже поступил звонок с таким предупреждением, и назвал это частью психологической войны, ведущейся Израилем.

«Граждане Бейрута и ряда районов получают по стационарным телефонам предупреждения, источником которых является израильский враг, предписывающий им быстро эвакуироваться», — говорилось в сообщении официального Национального агентства новостей Ливана (NNA).

Глава государственной телекоммуникационной компании Ogero Имад Крейдие заявил агентству AFP, что «система стационарной связи в Ливане блокирует все сообщения из Израиля», но Израиль «обходит системы связи, используя международный телефонный код дружественной страны». По данным Ogero, израильские службы сделали более 80 тысяч звонков с предупреждениями.

Как сообщает находящаяся в Бейруте корреспондент Би-би-си Орла Герин, после сообщений с предупреждениями об эвакуации на столичных улицах образовались пробки. По данным Герин, жителей Бейрута предупреждали о необходимости эвакуироваться из ряда районов города, включая Хамрe. В этом районе находятся Министерство информации, банки и университеты, и он, по словам Герин, не является оплотом «Хезболлы».

Правительство Ливана объявило, что школы в разных частях страны будут открыты для гражданских лиц, эвакуированных с юга. В государственных школах учебный год еще не начался, а частным школам во многих регионах страны предписали приостановить занятия с завтрашнего дня.

Эти предупреждения стали первым таким с начала войны в Газе официальным сигналом израильских военных жителям Ливана (в секторе Газа ЦАХАЛ не раз прибегал к этой практике).

Крупнейшая волна авиаударов

Новая серия авиаударов по поддерживаемой Ираном «Хезболле» — самая широкомасштабная за почти год с начала конфликта. Израиль наносит удары по югу Ливана, восточной части долины Бекаа и северному региону вблизи Сирии.

Министерство здравоохранения Ливана потребовало от всех больниц на юге страны отменить несрочные операции. Врачам дано распоряжение готовиться к приему раненых, которых могут доставить в отделения неотложной помощи.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что военные «наносят удары по объектам террористов, принадлежащих террористической организации „Хезболла“ на юге Ливана».

В минувшие выходные Израиль и «Хезболла» продолжали обмениваться авиаударами.

В ночь на воскресенье «Хезболла» атаковала из Ливана десятками ракет север Израиля. По утверждениям израильской армии, большинство из выпущенных 105 ракет были перехвачены, но некоторые дома получили повреждения.

«Хезболла» заявила, что удар наносился по промышленным и военным объектам в качестве акта возмездия — после серии взрывов пейджеров и раций членов группировки.

После пятничного авиаудара по Бейруту, в результате которого, по утверждению Армии обороны Израиля, были убиты 16 старших командиров «Хезболлы», Израиль продолжил атаковать цели в Ливане. Ливанские власти заявили, что в пятницу в Бейруте погибло 45 человек.

В субботу десятки израильских военных самолетов наносили удары по южному Ливану. Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари говорил, что там были замечены приготовления «Хезболлы» к обстрелам Израиля.

На прошлой неделе по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров и портативных раций, убив по меньшей мере 37 человек и ранив тысячи других. «Хезболла» обвинила в той атаке Израиль, который открыто не признал свою причастность к случившемуся. До сих пор нет полной ясности с тем, как была проведена эта масштабная операция.