В ООН призвали наказать ответственных за взрывы пейджеров и раций в Ливане

Заседание Совбеза ООН прошло по ситуации с взрывами устройств в Ливане. Заявляется, что те, кто отдавал приказы и осуществлял операцию, должны быть привлечены к ответственности, передает NUR.KZ.

Информация о прошедшем внеочередном заседании Совета Безопасности ООН и высказанных на нем мнениях появилась на официальном сайте Организации объединенных наций.

Согласно последним данным, приведенным в ходе встречи, в результате взрыва пейджеров, раций двусторонней связи и других электронных устройств, по сообщениям, погибли по меньшей мере 37 человек, в том числе двое детей, и более 3400 человек получили ранения, включая тяжелые.

Ситуация демонстрирует тревожные признаки эскалации насилия, заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

По ее словам, временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) внимательно следят за развитием событий, а специальный координатор ООН Жанин Хеннис-Плассхарт находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами и продолжает настаивать на дипломатическом решении конфликта. В начале следующей недели Хеннис-Плассхарт посетит Израиль для переговоров.

Возможное военное преступление

"Я потрясен масштабами нападений 17 и 18 сентября в Ливане и Сирии и последствиями этих атак для гражданского населения", - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая в Совете безопасности ООН в пятницу.

Эти акты, по его словам, представляют собой новое слово в военном деле, где средства коммуникации становятся оружием, одновременно взрываясь на рынках, на перекрестках и в домах на фоне повседневной жизни. Сообщается, что власти демонтировали неразорвавшиеся устройства в университетах, банках и больницах.

Нападения вызвали страх у населения, посеяли панику и ужас, подчеркнул Тюрк, напомнив, что люди в Ливане и так уже годы живут в условиях нестабильность и затяжного экономического кризиса.

"У войны есть правила. Для всех без исключения сторон этого и любого другого вооруженного конфликта", - заявил верховный комиссар ООН по правам человека.

Вооруженная сила может быть использована только там, где это необходимо для достижения законной военной цели, а гражданское население необходимо ограждать от нападений.

"Одновременное нападение на тысячи людей, будь то гражданские лица или члены вооруженных групп, без точного знания того, кто владел используемыми объектами, их местонахождение и окружение в момент нападения, является нарушением международного права в области прав человека и, в соответствующих случаях, международного гуманитарного права", - отметил главный правозащитник ООН.

По его словам, в случае, когда при подготовке атаки невозможно оценить ее соответствие нормам международного права, от реализации плана необходимо отказаться.

Международное гуманитарное право, добавил Тюрк, запрещает использование мин-ловушек в виде безвредных на первый взгляд переносных предметов, которые специально спроектированы и изготовлены для содержания взрывчатых веществ.

Он также подчеркнул, что насилие, преследующее цель посеять страх среди гражданского населения, является военным преступлением.

Верховный комиссар призвал к независимому, тщательному и прозрачному расследованию обстоятельств взрывов.

"Те, кто отдавал приказы и осуществлял эти нападения, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул Тюрк.

Он также отметил, что, хотя этот метод ведения войны может быть новым, на него также распространяется международное право.

Позиция представителя США

Роберт Вуд, посол и заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН, заявил, что никто не стремится к расширению конфликта на Ближнем Востоке и такого развития событий можно избежать. Он подтвердил, что США не причастны к инцидентам в Ливане.

При этом американский дипломат заявил, что Совет Безопасности не должен игнорировать истоки конфликта между Израилем и "Хезболлой".

Позиция представителя России

"Расцениваем случившееся как террористический акт, создающий угрозу региональному миру и безопасности с непредсказуемыми последствиями для всего Ближнего Востока. Решительно осуждаем эту беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан", - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, нападение является грубым нарушением суверенитета Ливана и серьезным вызовом международному праву. Небензя также осудил обстрелы Ливана, подчеркнув, что "спираль насилия" подрывает заявленные администрацией США мирные усилия.

Взрывы электронных устройств в Ливане

Напомним, как сообщала Русская служба Би-би-си, 17 сентября сотни членов ливанской вооруженной группировки "Хезболла" получили ранения после того, как одновременно начали взрываться пейджеры, которыми они пользовались. Взрывы звучали в течение более чем 30 минут.

В результате, по последним данным, погибли 12 человек, еще 2800 ранены. Среди убитых - 10-летняя дочь члена "Хезболлы" в долине Бекаа. Во взрыве пейджеров группировка обвинила Израиль.

О том, как такое могло произойти, Русская служба Би-би-си подробно описывала в своем материале.

Вслед за многочисленными взрывами пейджеров в среду днем у членов "Хезболлы" начали взрываться рации. Русская служба Би-би-си сообщила о 14 погибших и более 450 раненых. Издание также отметило, что министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: страна "открывает новый этап войны", и "центр тяжести смещается на север за счет отвлечения ресурсов и сил".

Также Русская служба Би-би-си опубликовала материал о возможной компании-производителе пейджеров, в которые была заложена взрывчатка.