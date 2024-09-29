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Израиль продолжает удары по "Хезболле": военные заявили о гибели еще одного ключевого деятеля группировки

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Удар по Бейруту
Удар по Бейруту. Фото: Daniel Carde/Getty Images

Израильские военные заявили, что за последние несколько часов провели десятки рейдов по целям "Хезболлы" в Ливане. За последние сутки Израиль атаковал сотни объектов группировки.

В опубликованном в воскресенье заявлении Армия обороны Израиля сообщила, что среди целей были пусковые установки, направленные на Израиль. Удары были нанесены по «зданиям, где хранилось оружие и были военные структуры организации», говорится в заявлении.

ЦАХАЛ также сообщил, что в результате субботнего израильского авиаудара по Бейруту был убит высокопоставленный представитель «Хезболлы» Набиль Каук. В группировке он возглавлял совета безопасности и был одним из ключевых членов ее центрального совета.

ЦАХАЛ назвал Каука «приближенным к верхушке» «Хезболлы» и заявил, что он «непосредственно участвовал в продвижении террористических заговоров против государства Израиль и его граждан». «Хезболла» сообщения о гибели Каука не комментировала.

Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что бригадный генерал Аббас Нилфорушан, заместитель командующего операциями КСИР, погиб во время авиаударов Израиля по Ливану в пятницу 27 сентября.

Нилфорушан был назначен заместителем КСИР по оперативным вопросам в 2019 году, сменив на этом посту Али Захеди.

В заявлении КСИР отмечается роль Нилфорушана в защите «Фронта сопротивления» и Ирана, выражаются соболезнования в связи с его смертью, но ничего не говорится об ответе КСИР на его убийство, хотя осуждаются «преступления сионистского режима» в Ливане.

Ранее КСИР неоднократно обещал меры возмездия в связи со смертью лидера ХАМАС Исмаила Хании, убитого в Тегеране в конце июля.

ЦАХАЛ также сообщил, что в течение последнего часа перехватил беспилотник, направлявшийся через Красное море на юг страны.

Накануне израильтяне заявили, что перехватили ракету, выпущенную из Йемена повстанцами-хуситами. По данным Reuters и AFP, по времени прилет ракеты должен был совпасть с прибытием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в аэропорт.

По сообщениям ливанских СМИ, в результате израильских ударов по меньшей мере шесть человек погибли на юге страны, еще девять — в долине Бекаа, оплоте «Хезболлы» на северо-востоке Ливана.

Арабская газета «Ан-Нахар» сообщает, что три человека были убиты в городе Анкон на юге Ливана и еще трое — в других населенных пунктах южного района Набатиех. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к выходным в Ливане насчитывалось более 200 тыс. перемещенных лиц.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) начала чрезвычайную операцию в Ливане, чтобы помочь распределить помощь для одного миллиона человек в регионе. «Дальнейшее обострение конфликта в эти выходные подчеркнуло необходимость немедленного гуманитарного реагирования», — говорится в заявлении агентства.

Министр информации Ливана заявил, что дипломатические усилия по прекращению огня с Израилем все еще продолжаются, хотя Израиль проигнорировал предыдущие призывы к прекращению огня, включая предложение, выдвинутое США, Великобританией и ЕС в прошлую среду.

На прошлой неделе премьер-министр Ливана Наджиб Микати также опроверг сообщения о том, что он подписался под этим предложением о прекращении огня, заявив, что они «совершенно не соответствуют действительности».

Как развивались события:

17–18 сентября: По всему Ливану взорвались пейджеры и рации, принадлежащие членам «Хезболлы», убив по меньшей мере 37 человек и ранив еще тысячи. Считается, что ответственность за это несет Израиль, хотя он пока никак не комментировал произошедшее.

20 сентября: Израиль нанес удар по опорному пункту «Хезболлы» на юге Бейрута, в результате чего погибли 55 человек, включая одного из высших командиров.

23 сентября: Израиль начал массированную бомбардировку Ливана, нанеся удары по 1300 объектам «Хезболлы» на юге, востоке и в столице. За один день погибли более 550 человек.

25–26 сентября: Мировые лидеры на саммите ООН в Нью-Йорке призвали к деэскалации. Союзники Израиля, включая США, Великобританию и ЕС, формируют коалицию, призывающую к временному прекращению огня. Израиль не принял предложения, «Хезболла» его проигнорировала. Число погибших в Ливане превысило 630 человек.

27 сентября: Нетаньяху выступил в ООН, обещая «победить Хезболлу». Израиль нанес удар по штаб-квартире группировки в Бейруте, в результате которого погибли несколько высокопоставленных членов ее руководства, в том числе лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

28 сентября: ЦАХАЛ объявил, что Насралла убит, и через несколько часов этот факт подтвердила «Хезболла».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2167309-izrail-prodolzhaet-udary-po-hezbolle-voennye-zayavili-o-gibeli-eshche-odnogo-klyuchevogo-deyatelya-gruppirovki/

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