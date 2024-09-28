"Хезболла" подтвердила гибель Хасана Насраллы

"Хезболла" подтвердила гибель лидера движения Хасана Насраллы - он погиб в результате израильского удара по Бейруту, который произошел 27 сентября.

Пресс-служба организации выступила с заявлением в связи с гибелью Насраллы, пишет РИА Новости.

"Сейид Хасан Насролла - генеральный секретарь "Хезболлы" - присоединился к мученикам, которых он возглавлял более тридцати лет", - заявили в организации.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации лидера"Хезболлы" Хасана Насраллы - информация появилась на официальном сайте венного ведомства.

По данным ЦАХАЛ, вместе с лидером "Хезболлы" погибли и другие высокопоставленные члены движения.

В минувшую пятницу вечером израильская армия снова нанесла серию ракетных ударов по густонаселенному району Дахия на юге Бейрута, где расположен один из основных командных центров группировки "Хезболла". Незадолго до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и заявил, что его страна побеждает в войне с палестинской группировкой ХАМАС и ливанской "Хезболлой".