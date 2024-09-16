На Миннауки впервые подали в суд из-за гранта в вуз, заявил Саясат Нурбек

Глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о поданных на министерство исках в суд – их подали абитуриенты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Всего подано 22 иска на министерство науки. Первый иск 2 недели назад был отозван в связи с тем, что абитуриент получил грант государственный - суть иска исчезла. Остается сейчас один активный иск - 19 сентября будет первое слушание. Но при этом абитуриент, который обратился с иском, получил грант университета Нархоз и государственный грант. Поэтому мы все свои аргументы суду, конечно же, предоставим", - сообщил министр Саясат Нурбек.

Глава Миннауки отметил, что основная претензия по искам - получение гранта не в том вузе, в котором хотел абитуриент. Иск в суд министерство получило впервые.

"В основном, претензия была следующая: когда на грант подают, четыре университета сам абитуриент заполняет - первый выбор, второй, третий и четвертый. Основные иски сейчас идут: я подал первый выбор (выбор вуза - прим. ред.), но грант получил по второму и далее по выбору, а хотелось бы по первому выбору.

Так как это был выбор самих абитуриентов, и механизм распределения грантов достаточно прозрачный, если по первому выбору большой конкурс, то получили гранты люди, набравшие выше вас баллы, то автоматически абитуриент получает второй, третий, четвертый выборы. В суде будем выяснять - мы все свои аргументы приведем. Это в первый раз, когда на министерство подали в суд", - добавил Нурбек.

Добавим, 3 августа Министерство науки и высшего образования опубликовало список получивших образовательные гранты. Также в ведомстве показали реакцию тех, кто оказался в числе счастливчиков.

Позже сообщалось, что казахстанские абитуриенты, набравшие высокие баллы на ЕНТ и не получившие гранты, намерены судиться с Министерством науки и высшего образования.

Корреспонденты NUR.KZ говорили с выпускниками из регионов, которые набрали высокие баллы на ЕНТ, но не получили гранты. Абитуриенты пожаловались, что на бюджет поступили ребята из областей, пострадавших весной от паводков, но получившие при этом более низкий результат на тестировании.

Кроме того, адвокат Халида Ажигулова рассказала о выпускнике, не получившем грант, несмотря на высокий балл ЕНТ, который подал в суд на Миннауки.

Позже в Миннауки ответили на жалобы выпускников на несправедливое, по их мнению, распределение грантов. В ответе на запрос редакции NUR.KZ нам сообщили, что из шести регионов, пострадавших от паводков, подали заявления на конкурс 20 986 абитуриентов. Из них 15 382 человек получили гранты. При этом большая часть - 10 170 абитуриентов - получили грант на общих основаниях. И только 5212 человек получили грант как пострадавшие от паводков.

Также в связи с напряженной ситуацией в ведомстве запустили специальный call-центр, куда абитуриенты без гранта могут позвонить и узнать о снижении оплаты и других возможностях. Кроме того, казахстанским выпускникам было решено дополнительно выделить 10 тыс. грантов.

28 августа стало известно, что Министерством науки и высшего образования Казахстана дополнительно присуждены образовательные гранты.

Позже в Миннауки сообщили, что казахстанские студенты отказались от порядка 2 тысяч грантов, поэтому их пришлось перераспределить.