Опубликован список обладателей дополнительных образовательных грантов

Фонд "Қазақстан халқына" объявил 792 обладателей грантов на высшее образование. Стало известно, по каким категориям они распределены, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда.

"11 сентября утвержден список абитуриентов 2024 года для присуждения образовательных грантов. В этом году в рамках благотворительной программы для распределения 850 грантов были отобраны 93 высших и послевузовских учебных заведения. В период с 1 по 17 августа 2024 года приемные комиссии учебных заведений принимали заявки от абитуриентов для участия в программе", - говорится в сообщении фонда на официальном сайте.

По итогам проверки документов на соответствие критериям был сформирован окончательный список из 792 абитуриентов.

Гранты распределены по следующим категориям:

Дети погибших граждан во время январских событий 2022 года - 3 абитуриента (0,4%);

Дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей - 168 абитуриентов (21,2%);

Абитуриенты из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов – 149 абитуриентов (18,7%);

Лица с инвалидностью - 177 абитуриентов (22,4%);

Лица из семей, воспитывающих детей с инвалидностью - 295 абитуриентов (37,3%).

Напомним, 28 августа Министерством науки и высшего образования Казахстана дополнительно присуждены образовательные гранты. При этом позже стало известно, что казахстанские студенты отказались от порядка 2 тысяч грантов, поэтому их пришлось перераспределить.

Добавим, 3 августа Министерство науки и высшего образования опубликовало список получивших образовательные гранты. Также в ведомстве показали реакцию тех, кто оказался в числе счастливчиков.

Позже сообщалось, что казахстанские абитуриенты, набравшие высокие баллы на ЕНТ и не получившие гранты, намерены судиться с Министерством науки и высшего образования.

Корреспонденты NUR.KZ говорили с выпускниками из регионов, которые набрали высокие баллы на ЕНТ, но не получили гранты. Абитуриенты пожаловались, что на бюджет поступили ребята из областей, пострадавших весной от паводков, но получившие при этом более низкий результат на тестировании.

Кроме того, адвокат Халида Ажигулова рассказала о выпускнике, не получившем грант, несмотря на высокий балл ЕНТ, который подал в суд на Миннауки.

Позже в Миннауки ответили на жалобы выпускников на несправедливое, по их мнению, распределение грантов. В ответе на запрос редакции NUR.KZ нам сообщили, что из шести регионов, пострадавших от паводков, подали заявления на конкурс 20 986 абитуриентов. Из них 15 382 человек получили гранты. При этом большая часть - 10 170 абитуриентов - получили грант на общих основаниях. И только 5212 человек получили грант как пострадавшие от паводков.

Также в связи с напряженной ситуацией в ведомстве запустили специальный call-центр, куда абитуриенты без гранта могут позвонить и узнать о снижении оплаты и других возможностях. Кроме того, казахстанским выпускникам было решено дополнительно выделить 10 тыс. грантов.