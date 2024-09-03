15,5 млрд тенге потратят в Казахстане на референдум по АЭС

В центральной комиссии сегодня сообщили о планируемых тратах в 15,5 млрд тенге на организацию и проведение референдума по строительству АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соответствии со статьей 28 Конституционного закона, ЦИК разрабатывает и представляет правительству на рассмотрение примерную смету расходов. Сегодня утром после опубликования указа это было выполнено.

Поскольку глава государства несколько раз упоминал предполагаемые сроки проведения референдума, мы заранее подготовились и рассчитали общую сумму расходов, которая, согласно нашей примерной смете, составляет 15,5 миллиардов тенге", - заявила член центральной комиссии Сабила Мустафина.

Она добавила, что в эту сумму также входит организация и проведение республиканского референдума на 78-ми зарубежных избирательных участках, расположенных в 63 странах.

"В данной смете 71% от общей суммы составляет оплата труда членов комиссии всех органов - их более 70 тысяч человек. Оставшиеся 29% направлены на другие организационные расходы - информационное сопровождение, изготовление бюллетеней, типографская продукция, канцелярские товары и все необходимое для организации работы участковых избиркомов", - сообщила спикер.

Ранее сегодня был озвучен график, по которому будет проходить подготовка и проведение референдума.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане

Об идее построить АЭС президент Касым-Жомарт Токаев говорил еще в прошлогоднем послании народу страны. В своем обращении он подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

Недавно гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для АЭС, а министр энергетики Алмасадам Саткалиев сделал заявление касательно строительства станции.

А вчера президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября республиканского референдума по вопросу строительства АЭС.