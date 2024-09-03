Как будет проходить референдум по АЭС в Казахстане: озвучены даты

На заседании ЦИК заместитель председателя озвучил график, по которому будет проходить подготовка и проведение референдума в Казахстане по вопросу строительства АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил сегодня зампредседателя ЦИК Сергей Петров, кампания референдума со вчерашнего дня, то есть с даты принятия указа главы государства до дня голосования, займет 25 дней.

Не позднее 12 сентября МИО публикуют информацию в СМИ о границах избирательных участков, а территориальные комиссии референдума – о составах избирательных комиссий и местах их расположения.

Далее МИО должны не позднее, чем за 20 дней до голосования, то есть до 15 сентября, списки избирателей за подписью акима передать на участок референдума, в электронном виде – в вышестоящую комиссию и в ЦИК.

До 26 сентября: после получения списков голосующих участковые комиссии референдума начинают большую работу по информированию граждан о месте и времени голосования – то есть, куда надо прийти, за что надо проголосовать, по какому адресу будет их избирательный участок.

Бюллетени для голосования будут доставлены не раньше 3-х дней и не позже одного дня до дня голосования.

5 октября: день тишины. Агитация заканчивается в 00:00 дня, который предшествует дню голосования.

6 октября: день референдума. Голосование пройдет с 7:00 до 20:00, если иное в целях удобства голосующих не будет установлено территориальными комиссиями референдума – к примеру, есть люди, которые работают вахтовым методом, для них возможно установление иного времени.

После голосования

Далее в течение 12 часов пройдет подсчет голосов. У регионов есть 2 дня, чтобы собрать и доставить в центральную комиссию референдума сводные протоколы итогов голосования.

Центральная комиссия в течение семи дней должна установить итоги референдума и опубликовать официальное сообщение в СМИ.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане

Об идее построить АЭС президент Касым-Жомарт Токаев говорил еще в прошлогоднем послании народу страны. В своем обращении он подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

Недавно гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для АЭС, а министр энергетики Алмасадам Саткалиев сделал заявление касательно строительства станции.

А вчера президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября республиканского референдума по вопросу строительства АЭС.