Детей пригласили в Акорду и ознакомили с распорядком дня президента
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В Акорду в честь Международного дня защиты детей пригласили учащихся из всех областей страны. Поездка продлится два дня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства, в экскурсии по случаю 1 июня принял участие 81 школьник из всех областей страны, в том числе из пострадавших от паводков регионов.
Среди юных гостей Акорды были победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы.
Учащиеся осмотрели центральный парадный холл и залы, предназначенные для проведения официальных приемов, переговоров и встреч.
Школьники также совершили прогулку по саду на территории резиденции. Детей ознакомили с распорядком дня президента Касым-Жомарта Токаева и рассказали об интересных фактах, связанных с главным зданием страны.
В завершение учащимся вручили памятные подарки от имени главы государства.
Кроме того, в ходе двухдневной поездки дети посетят такие достопримечательности столицы, как Президентский центр, Национальный музей и павильон "Нұр-Әлем".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110650-detey-priglasili-v-akordu-i-oznakomili-s-rasporyadkom-dnya-prezidenta/