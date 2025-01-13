"Не верится, что буду получать пенсию": бабе Вале из Актобе вручили удостоверение личности

Волонтеры и сотрудники полиции помогли уроженке Актобе Валентине Бердиной оформить удостоверение личности. Теперь она сможет получать пенсию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, Валентина Бердина - уроженка Актобе. Она всю жизнь проживала и трудилась здесь, однако не оформляла документы, удостоверяющие ее личность.

У нее был только паспорт старого образца, который она получила во времена СССР. В связи с чем она по сей день не могла оформить пенсию.

Пожилую женщину, живущую без документов и соответствующих пенсионных выплат, местные волонтеры взяли под свою опеку и начали оказывать ей всестороннюю помощь.

Ознакомившись с ситуацией Валентины Петровны, сотрудники миграционной службы ДП Актюбинской области незамедлительно приступили к документированию женщины.

В результате 13 января стражи порядка посетили Валентину Бердину по месту жительства, где вручили ей удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Поступок полицейских и волонтеров Валентину Петровну глубоко затронул. Она со слезами на глазах поблагодарила всех, кто оказал ей помощь.

"Даже не знаю, что сказать. Спасибо всем казахстанцам. Даже не знала, что есть такие добрые люди на свете. Теперь жить хочется, работать. Даже не верится, что я теперь буду получать пенсию", - сказала она.

Напомним, ранее стало известно, что 72-летняя актюбинка живет в доме без света, газа и воды. Еще у Валентины Бердиной не было документов, из-за чего она не получала пенсию. Голодать женщине не давали соседи.

Позже появилась информация о том, как изменилась жизнь пожилой актюбинки благодаря оказанной помощи.

Также сообщалось, что 100-летней жительнице Усть-Каменогорска Елизавете Прядко полицейские вручили новое удостоверение личности в день ее рождения.

56-летний житель ВКО тоже впервые получил удостоверение личности: после ранней потери обоих родителей документы ему оформить было некому, а позже не хватало времени.