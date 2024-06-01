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Токаев встретился с первой казашкой, покорившей Эверест

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Анар Бурашева и Касым-Жомарт Токаев
Анар Бурашева и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Анар Бурашеву - первую казашку, покорившую самую высокую в мире гору Эверест, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, глава государства отметил, что ее достижение вдохновило молодежь заниматься спортом.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, альпинизм - это сложный и опасный вид спорта, который требует огромной силы воли, выдержки, психологической и физической подготовки.

Анар Бурашева рассказала о том, что начала заниматься альпинизмом с 2015 года, а профессиональные навыки освоила в течение последних 4 лет. До восхождения на Эверест она успела совершить подъем на многие вершины, в числе которых альпийский Монблан и высочайшая гора Африки Килиманджаро.

В ходе беседы Анар поделилась планами взойти на 7 высочайших вершин мира. Она также вручила президенту флаг Казахстана, с которым покорила Эверест.

Глава государства отметил, что отечественные спортсмены достойно представляют нашу страну на международной арене, и пожелал Анар Бурашевой покорения новых высот.

Напомним, президент Казахстана прилетел в Алматы 31 мая. В первый день своей рабочей поездки он осмотрел новый терминал аэропорта, встретился с учеными и вручил жилищные сертификаты.

Сегодня, 1 июня, Касым-Жомарт Токаев посетил Центр детской неотложной медицинской помощи и фестиваль Jas Galym. Science Quest, а также принял директора Центра перинатологии и детской кардиохирургии Гульнар Нурланову.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2110632-tokaev-vstretilsya-s-pervoy-kazashkoy-pokorivshey-everest/

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