Токаев прилетел в Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы - он посетит новый терминал аэропорта и проведет различные встречи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, сообщается в Telegram-канале Акорды.

В ходе поездки он посетит новый терминал аэропорта, а также ряд других объектов.

Глава государства также проведет встречи с представителями научной интеллигенции, бизнес-кругов, руководителями ряда международных организаций.

Напомним, в последний раз президент Токаев посещал Алматы в марте, где отпраздновал Наурыз. Он принял участие в торжественном мероприятии на площади "Астана", во время которого подчеркнул, что Алматы стал золотой колыбелью суверенитета Казахстана и является ныне крупнейшим духовным, научным и экономическим центром страны.

Строительство нового терминала Международного аэропорта Алматы началось несколько лет назад. Его открытие состоится 1 июня, как сообщалось ранее.

В 2020 году все акции воздушной гавани мегаполиса выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив за них 415 млн долларов.

В прошлом году в Минтранспорта сообщили, что аэропорт Алматы работает сверх своей пропускной способности, но все изменится в июне 2024 года, когда будет запущен новый терминал.

Как изменится аэропорт после его открытия, можно посмотреть здесь.