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Токаев посетил Центр детской неотложной медицинской помощи

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев в Центре. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый корпус Центра детской неотложной медицинской помощи в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Здание построено в соответствии с международными стандартами Emergency и расчитано на прием более 500 пациентов в сутки согласно триаж-системе. Корпус включает 26 коек реанимации и интенсивной терапии, 4 операционных блока, а также диагностическое отделение.

Президенту представили кабинеты диагностики, отделение интенсивной терапии для младенцев и операционные.

Заместитель акима города Алматы Асем Нусупова рассказала Президенту, что данный детский стационар, построенный в 1965 году, является клинической базой кафедры педиатрии Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова. Здесь получают лечение дети не только из Алматы, но и из всех регионов Казахстана. Больница является единственным центром по хирургической коррекции таких врожденных пороков развития, как атрезия пищевода, диафрагмальная грыжа, рахишизис, гастрошизис и другие.

За последние три года количество обращений в приемное отделение Центра увеличилось на 30%. В настоящее время разрабатывается план по реконструкции клиники. В частности, будут капитально отремонтированы все старые корпуса и открыты отделения реабилитации, отоларингологии, офтальмологии, челюстно-черепной хирургии. В результате количество коек в больнице увеличится с 350 до 470. Модернизация позволит расширить спектр медицинских услуг и обеспечит качество на уровне международных стандартов.

Глава государства пожелал успехов в деятельности Центра и подарил коллективу 2 реанимобиля и интерактивную доску.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2110584-tokaev-posetil-centr-detskoy-neotlozhnoy-medicinskoy-pomoshchi/

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