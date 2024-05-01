Знакомство "как в кино" и любовь на службе: интернациональные семьи из Алматы о своих историях

Татарские и еврейские танцы, кавказские и русские песни. В атмосфере национального и культурного разнообразия алматинцы Андрей и Амина растят двоих сыновей, передает корреспондент NUR.KZ.

Ингушка по отцу и татарка по матери - Амина родилась в интернациональной семье. С раннего детства девушка с нетерпением ждала Сабантуй и очень любила ингушские свадьбы. Культурным и национальным разнообразием в семье Амины всегда гордились. За тем, чтобы не забывались традиции, следило и старшее поколение.

"Бабушка всегда на сцене пела татарские народные песни, а дедушка участвовал в национальной борьбе, "куряш" называется. Со стороны отца всегда были разные религиозные традиции и обычаи соблюдены", - вспоминает Амина.

В студенческие годы девушка переехала из Павлодара в Алматы, где познакомилась со своим мужем. Амину пригласили на съемки фильма, чтобы сыграть роль подруги главной героини, где она и познакомилась со своим будущем мужем Андреем.

"Мы с ним играли вместе в эпизодах. На съемках нас поставили влюбленной парой студентов. Это тоже отчасти повлияло на нас. Потому что нам нужно было за ручки держаться, вместе стоять, изображать влюбленных.

С первого же дня мы ним подружились, начали общаться. После мы были в общей компании друзей, вместе гуляли, ходили в горы. Но однажды мне пришлось вернуться в Павлодар", - рассказывает девушка.

Но расстояние не стало преградой для молодых людей. Скорее, напротив, разлука укрепила чувства обоих. Поэтому девушка решила вернуться в Алматы. Тогда Андрей и Амина стали парой, а уже через четыре месяца парень сделал предложение.

Андрей и Амина: из личного архива

"Было соблюдено татарское сватовство. Мой муж приехал в мой родной город Павлодар и попросил у моих родителей и бабушки благословение. У татар так положено – в первую очередь надо спросить разрешение.

А из традиций с его стороны, которые были соблюдены, - на меня надели платок и поднесли свечу. Это был своего рода обряд "передачи" меня супругу", - делится воспоминаниями Амина.

А после свадьбы Андрей принял мусульманство. Недавно супруги решили сделать никах и сыграть свадьбу по татарским обрядам. Но это еще в планах. Сейчас супруги заняты заботой о младшем сыне, которому всего три месяца. А старшему – два года.

Андрей и Амина с сыном. Фото: из личного архива

"Старшего зовут Искандер, а младшего мы назвали Тагир. Мы решили, что, когда дети подрастут и будут получать удостоверение, они уже сами выберут национальность. На самом деле, кто они будут по документам, для нас не столь важно. Но мы стараемся, чтобы дети с рождения знали и русские обычаи, традиции, и еврейские, и татарские", - говорит Амина.

В доме Андрея и Амины часто звучат татарские и кавказские песни. Их сменяют еврейские мотивы. Под них дети и супруги танцуют и поют. Помимо этого, Андрей и Амина не забывают про традиции и обычаи, зачастую сами выступая инициаторами различных национальных праздников.

"Например, старшему сыну мы делали тусау кесу. Это как у казахов, когда путы режут. У татар тоже есть такая традиция. А когда недавно родился второй сын, мы проводили исем кушу. Это имянаречение.

Обряд исем кушу. Фото: из личного архива

Приходит мулла и шепчет имя новорожденному на ушко три раза. У нас вместе муллы это сделал мой муж. Мы позвали гостей, зарезали двух баранов, раздали мясо нуждающимся. Таким образом привносим в нашу жизнь и жизнь детей наши традиции", - отмечает Амина.

Приобщают к национальной культуре супруги и в ассамблее народа Казахстана в Алматы. Амина руководит татарским отделением, а Андрей помогает там с хореографией.

Супруги отмечают, что и раньше всей душой любили день единства народа Казахстана. А сейчас, когда они сами выступают организаторами праздника, этот день стал для них еще дороже и ценнее.

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Любовь на службе: полицейские из Алматы рассказали о своей интернациональной семье

Также свою историю знакомства рассказали Марина и Аскар Жангожановы. Девушка по национальности русская, а ее супруг – казах. Оба трудятся в рядах полиции.

Семья Жангожановых. Фото: из личного архива

"В браке мы уже 12 лет. Мы познакомились с мужем на учебе. Это было прохождение первоначальных курсов, чтобы в дальнейшем поступить в полицию. Они длились три месяца. Там мы встретились с моим будущем мужем. Познакомились, пообщались, понравились друг другу, можно сказать, сразу. Но мы общались как друзья", - делится воспоминаниями Марина.

Но недолго, с улыбкой рассказывает девушка. Уже через два месяца знакомства Аскар сделал возлюбленной предложение руки и сердца, на которое Марина ответила согласием.

Семья Жангожановых. Фото: из личного архива

Вспомнили сегодня супруги и день своей свадьбы. Она была богата на национальные традиции и обряды. Сватовство и сырга салу сменялись выкупом и беташаром. Но ни сами супруги, ни родственники никогда не делились на национальности, отмечает Марина.

Напротив, стороны жениха и невесты приняли культурные различия с большим вниманием, трепетом и интересом. А после свадьбы в жизни молодоженов началась новая глава с семейной жизнью и службой в полиции.

"Профессию мне и моему мужу посоветовали родственники. У меня тетя работала в департаменте полиции, в МВД. Вышла на заслуженный отдых. А у мужа бабушка работала в органах.

Марина Жангожанова. Фото: из личного архива

Мой супруг в полиции с 2010 года, а я с 2011. Я работаю оператором "102" в Центре оперативного управления ДП Алматы, принимаю вызовы от граждан. В моей работе мы много общаемся с людьми, успокаиваем их, даем советы, выступаем как психологи. Мне нравится помогать людям", - отмечает Марина.

Это же в своей работе любит и супруг Марины. Аскар трудится инспектором дорожной полиции Жетысуского района Алматы. И если у Марины график посменный, то у Аскара ситуация иная.

Аскар Жангожанов. Фото: из личного архива

"Это очень сложно, мы с нетерпением ждем выходных мужа. Потому что муж у нас постоянно на работе, в основном, в ночную смену. И мы с детьми очень ждем выходные, чтобы провести их всей семьей.

Но это служба и его долг, поэтому, конечно, я отношусь с понимаем. Выходные мы чаще всего проводим на природе, выезжаем за город или на дачу. Очень любим проводить выходные на свежем воздухе", - рассказывает Марина.

Семья Жангожановых. Фото: из личного архива

К слову, у супругов четверо детей. Старшей дочери десять лет, а девочки-двойняшки учатся во втором классе. Младшему сыну - три года. Их супруги стараются приобщать к национальным традициям папы и мамы.