Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей, который отмечается 1 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Уважаемые соотечественники!

Поздравляю всех с Международным днем защиты детей! Первый день лета стал ярким символом бережного отношения к подрастающему поколению.

Создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будет ключевым приоритетом нашего государства. Дети – это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне.

Убежден, что именно подрастающему поколению предстоит воплотить в жизнь основополагающие принципы Справедливого Казахстана, стать подлинным олицетворением прогрессивных идеалов концепции "Адал азамат". Для этого нужно всем обществом прививать детям наши общенациональные ценности, воспитывать в них трудолюбие и стремление к знаниям, уважение к родной истории и культуре.

Пусть все дети страны радуют родных и близких достижениями в учебе, творчестве и спорте, добрыми поступками и созидательными устремлениями!

Желаю нашим юным гражданам и всем соотечественникам здоровья, благополучия и новых свершений!" - сказал президент.

Напомним, после окончания каждой из двух мировых войн в ХХ веке страны сталкивались с тем, что множество детей оставались сиротами, были лишены детства, становились беспризорниками. Общество вынуждено было решать эти острейшие социальные проблемы.

После Первой мировой войны летом 1925 года в Женеве была созвана специальная Всемирная конференция. Главным на ней был вопрос о том, что государства обязаны взять на себя ответственность за судьбы и благополучие детей, пострадавших от войны.

Тогда впервые прозвучал призыв проводить День защиты детей. С него началась история международного праздника, за которым в календаре закреплена дата 1 июня.