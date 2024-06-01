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Токаев побеседовал с детьми в Алматы

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев в Алматы. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев побеседовал с участниками фестиваля Jas Galym. Science Quest, который проходит в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным официального Telegram-канала президента РК, Касым-Жомарт Токаев посетил фестиваль Jas Galym. Science Quest, приуроченный к Международному дню защиты детей, и побеседовал с детьми.

Традиционный ежегодный фестиваль в этом году посвящен теме науки. Президент вместе со школьниками осмотрел станции Science, Engeneering, Art, Technology, Mathematics. Здесь учащиеся в формате квеста представили свои научные проекты.

Глава государства поздравил участников мероприятия с праздником и подчеркнул, что возлагает большие надежды на подрастающее поколение. Он также выразил благодарность организаторам фестиваля за поддержку научных исследований и творческой деятельности детей и подростков.

Напомним, 31 мая президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Глава государства сразу посетил новый международный терминал аэропорта. Здесь ему представили зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение.

Также президент встретился с учеными в центре "Ғылым ордасы" и вручил жилищные сертификаты молодым специалистам.

Сегодня, 1 июня, Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей, пожелав всем здоровья, благополучия и новых свершений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2110608-tokaev-pobesedoval-s-detmi-v-almaty/

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