Президент Казахстана принял Гульнар Нурланову

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял директора Центра перинатологии и детской кардиохирургии Гульнар Нурланову, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев назвал сферу охраны здоровья матери и ребенка ключевым приоритетом нашего государства.

Он сказал, что перед отечественной системой здравоохранения стоят важные задачи по повышению доступности и качества медицинской помощи беременным и детям, снижению материнской и детской смертности, раннему выявлению и профилактике инвалидности детей.

Глава государства особо отметил необходимость укрепления инфраструктуры родильных домов, внедрения в их работу передовых стандартов и методик.

Гульнар Нурланова. Фото: t.me/aqorda_resmi

Гульнар Нурланова рассказала о деятельности Центра перинатологии и детской кардиохирургии, его достижениях и реализуемых проектах. Она отметила, что Центр является единственным учреждением в стране, где проводится полный цикл наблюдения пациентов с врожденными пороками сердца. Здесь ежегодно проводят 200 кардиохирургических операций. Количество родов в стенах учреждения достигает 9000, в том числе преждевременных порядка 3700.

Президент также был проинформирован о начале внедрения революционного проекта фетальной хирургии. Данное направление медицинской помощи предусматривает проведение внутриутробных операций с целью коррекции врожденных пороков развития. Проект дает шанс родить здорового ребенка и обрести счастливое материнство.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах поддержки врачей, подчеркнув важность их труда для общества. Он напомнил, что в текущем году подписал закон, направленный на защиту интересов медицинских работников и повышение статуса врачебной деятельности. Кроме того, впервые учреждена государственная награда "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері".

Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов Гульнар Нурлановой и всем медикам в их благородной деятельности.

Напомним, 31 мая президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Глава государства сразу посетил новый международный терминал аэропорта. Здесь ему представили зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение.

Также президент встретился с учеными в центре "Ғылым ордасы" и вручил жилищные сертификаты молодым специалистам.

Сегодня, 1 июня, Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей, пожелав всем здоровья, благополучия и новых свершений.

Во второй день своего визита глава государства посетил Центр детской неотложной медицинской помощи и фестиваль Jas Galym. Science Quest.