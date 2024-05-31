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Токаеву показали новый терминал аэропорта Алматы (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Токаев в аэропорту Алматы. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы - сегодня глава государства прибыл в южную столицу с рабочим визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы началась с посещения нового международного терминала аэропорта, сообщается в Telegram-канале Акорды.

В преддверии открытия терминала главе государства рассказали о ходе строительства и представили зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение.

Президент АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что терминал, построенный с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности, способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тыс. кв. метров, пропускная способность – 14 млн человек в год.

Было отмечено, что новый терминал первым в Центральной Азии будет сертифицирован по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE).

С учетом роста числа пассажиров и количества авиакомпаний будет действовать 50 стоек регистрации, закуплено новейшее оборудование. Терминал полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями.

Затем президент осмотрел новый VIP-терминал аэропорта.

️По итогам посещения Токаев отметил, что первое впечатление о городе и стране в целом, начинается с аэропорта.

"Международный аэропорт Алматы – это крупнейшая воздушная гавань страны. Ежегодно поток туристов в южную столицу только увеличивается, в 2023 году мегаполис посетили более 2 млн туристов. Два года назад с моим участием прошла церемония закладки капсулы на месте строительства, а уже завтра новый терминал международного аэропорта города Алматы обслужит первые рейсы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

️В завершение президент выразил благодарность компании TAV GROUP за строительство терминала в соответствии с международными стандартами, а также консорциуму кредиторов – Европейскому банку реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Евразийскому банку развития – за участие в столь важном для города Алматы проекте.

Напомним, cтроительство нового терминала Международного аэропорта Алматы началось несколько лет назад. Его открытие состоится 1 июня, как сообщалось ранее.

В 2020 году все акции воздушной гавани мегаполиса выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив за них 415 млн долларов.

В прошлом году в Минтранспорта сообщили, что аэропорт Алматы работает сверх своей пропускной способности, но все изменится в июне 2024 года, когда будет запущен новый терминал.

Как изменится аэропорт после его открытия, можно посмотреть здесь.

Отметим, что в последний раз президент Токаев посещал Алматы в марте, где отпраздновал Наурыз. Он принял участие в торжественном мероприятии на площади "Астана", во время которого подчеркнул, что Алматы стал золотой колыбелью суверенитета Казахстана и является ныне крупнейшим духовным, научным и экономическим центром страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2110125-tokaevu-pokazali-novyy-terminal-aeroporta-almaty-foto/

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