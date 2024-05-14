Больше 120 человек эвакуировали в Атырауской области из-за паводка

В селе Талдыколь Махамбетского района продолжается эвакуация жителей в Атырау. Спасатели оказывают помощь в эвакуации жителям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, к этому часу из села Талдыколь эвакуировано 129 жителей, в том числе 102 детей.

Самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 62 ребенка, которые разъехались по родственникам. Эвакуация продолжается.

В настоящее время подтоплений жилых домов населенного пункта не имеется.