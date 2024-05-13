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Безработных хотят привлечь к восстановлению пострадавших от паводков регионов Казахстана

Опубликовано:

Работа по восстановлению пострадавшего во время ЧС региона
Восстановительные работы. Иллюстративное фото: pexels.com

Безработные казахстанцы смогут трудоустроиться на работы по строительству жилья и восстановлению инфраструктуры регионов, пострадавших от паводков. О новом проекте читайте в материале NUR.KZ.

Паводки нанесли огромный ущерб жителям сразу нескольких регионов Казахстана. Многие граждане потеряли свое имущество, а кто-то вовсе остался без жилья. Чтобы восстановить регионы, пострадавшие во время чрезвычайной ситуации, нужны деньги и рабочая сила.

В связи с этим Министерством труда и социальной защиты населения РК инициирован проект "Построим вместе!". В рамках него безработные казахстанцы смогут трудоустроиться на работы по строительству жилья и восстановлению инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводков.

Как отмечают в ведомстве, любой желающий может зайти на сайт Электронной биржи труда, ознакомиться с уже опубликованными вакансиями, откликнуться на любую из них и пройти собеседование.

Также казахстанцы могут оставить свое резюме. Пострадавшим регионам нужны как квалифицированные специалисты, так и люди без профильного образования: разнорабочие, прорабы, инженеры, строители, плотники, сварщики и электрики

На момент написания статьи для казахстанцев было доступно 42 рабочих места в семи пострадавших регионах страны. Найти подходящую вакансию можно на официальном сайте биржи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2099549-bezrabotnyh-hotyat-privlech-k-vosstanovleniyu-postradavshih-ot-pavodkov-regionov-kazahstana/

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