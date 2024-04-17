"Отодвинули безопасность на второй план": депутат высказался о прорыве плотин в Казахстане

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек предложил пересмотреть стандарты строительства плотин и дамб в Казахстане на фоне крупного паводка, случившегося в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем депутатском запросе на имя премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и генпрокурора Берика Асылова мажилисмен Бакытжан Базарбек отметил, что Казахстан должен извлечь уроки из ситуации с паводком.

"Мы должны пересмотреть стандарты строительства плотин и дамб, а также границы ответственности собственников водохозяйственных сооружений в сторону ужесточения", - заявил депутат.

В качестве примера Бакытжан Базарбек привел разрушение плотины Ворошиловского водохранилища в Илийском районе Алматинской области.

"В дефектном акте, составленном за 2 месяца до катастрофы, случившейся 30 марта, ГКП "Илиирригация" не требовало от доверительного управляющего водохранилищем Л.Петрова усиления плотины, ограничиваясь в акте отсыпкой дамбы грунтом на нижнем бьефе плотины.

А три года назад Казгипроводхоз по Ворошиловскому водохранилищу делал лабораторные исследования методом бурения тела плотины и не выявил нарушений и замечаний. К сожалению, до сих пор правоохранительными органами не дана правовая оценка действиям ГКП "Илиирригация" и владельца водохранилища. Почему?", - заявил депутат.

По его словам, в последнее десятилетие в Казахстане наблюдалась слишком сильная погоня за показателями в бизнесе.

"Поддержкой малого и среднего бизнеса мы элементарно отодвинули вопрос безопасности людей на второй план.

Вот так с легкой руки местных предприятий в сфере водного хозяйства крупные водохранилища словно "горячие пирожки" отходили во владения местных олигархов, которые не хотят вкладывать инвестиции в усиление плотин, дамб и улучшение состояния водохранилищ", - заявил Бакытжан Базарбек.

Помимо пересмотра норм строительства плотин и дамб депутат предложил провести прокурорскую проверку по факту предоставления в аренду бизнесу земли вблизи стратегической плотины в Северо-Казахстанской области, а также по факту предоставления пяти крупных водохранилищ Алматинской области в частную собственность.

Напомним, 30 марта в селе Байкент произошел проран плотины Ворошиловского водохранилища. Ширина пробитого отверстия ориентировочно составила 4-5 метров.

В ДЧС региона отметили, что случаев подтопления домов не было выявлено. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. После случившегося сельчане начали ловить рыбу голыми руками.

5 апреля по факту прорыва дамбы в Алматинской области было зарегистрировано уголовное дело.

Паводок в Казахстане

В Казахстане спасатели продолжают бороться с последствиями масштабных паводков. Сейчас в свои дома уже вернулись 16 тыс. человек.

Согласно последним данным, в пунктах временного размещения находятся 6 950 человек, из них 3 113 детей.

Благодаря оперативным мерам из зон ЧС заблаговременно проведена эвакуация жителей и домашних животных. С начала паводка спасено и эвакуировано 116 949 человек, из них 40 781 детей.

Вчера Касым-Жомарт Токаев посетил две области, пострадавшие от паводков, – Северо-Казахстанскую и Костанайскую.

В СКО он совершил облет региона и встретился с эвакуированными жителями.

При этом глава государства поручил отказаться от проведения крупных мероприятий, чтобы сэкономить средства.

После этого глава государства отправился в Костанайскую область, где осмотрел территорию с воздуха.

Здесь на встрече с жителями, пострадавшими от паводков, президент также заявил о введении режима жесткой экономии госсредств и сообщил, что вновь запретит отстрел сайгаков в Казахстане.

Кроме того, вчера в правительстве перечислили, какие меры принимаются для помощи пострадавшим от паводков.