Прорыв дамбы в Алматинской области: сельчане начали ловить рыбу голыми руками (видео)

В Алматинской области после прорыва плотины Ворошиловского водохранилища рыба хлынула на мель, чем воспользовались сельчане и буквально голыми руками ловили ее, передает телеканал КТК.

В прошедшие выходные в Алматинской области прорвало плотины Ворошиловского водохранилища и оно опустело. До этого, как сообщает сайт телеканала КТК, место было излюбленным среди местных рыбаков.

После прорыва рыба буквально хлынула в соседние пруды и реку, оказавшись практически на мели. Это пришлось по душе местным сельчанам, которые, вместо того, чтобы бежать от большой воды, отправились за уловом с сетями и острогами. Самые скромные ловили удочками.

Отмечается, что за короткое время пруд протяженностью в 3,5 километра опустел, а арендаторы уже подсчитали, что ущерб составил как минимум 36 миллионов.

"За водой, за уровнем следили. Нашей вины здесь практически нет. Мы ничего не могли предпринять, дорога прямо при всех упала. Она сразу – раз, и все. Это было буквально за полчаса, за 45 минут все это произошло. Наш ущерб – 40 тонн где-то рыбы ушло", - рассказывает арендатор озера Любовь Петрова.

Семья Любови Петровой арендовала Ворошиловское озеро на полвека и ежегодно запускала в водоем мальков. Отмечается, что предприниматели выращивали рыбу специально для любителей посидеть с удочками. Здесь же семья развивала и инфраструктуру.

За семь лет, как отмечает сама Любовь Петрова, они с мужем вложили в благоустройство 36 миллионов. С клиентов арендаторы брали плату за рыбалку, этим и зарабатывали. А после случившегося - совсем лишились дохода.

По информации телеканала, сейчас на территории вместо Ворошиловского озера огромный котлован и небольшой ручей. Потоком смыло две дамбы, в 300 метрах друг от друга. Почти вся вода утекла вместе с рыбой.

Не успели предприниматели прийти в себя, как на обмелевший пруд приехали рыбаки из ближайших сел, которые вылавливали рыбу подсаками, а некоторые - даже голыми руками. Были и те, кто остаток рыбы выуживали сетями, спиннингами и выбивали острогами.

"Примерно 500 килограммов я поймал за два дня. Были особи в основном по 7-8 кило. Разные. Даже на 15 килограммов попадались. Острогой ловил. Есть судак, амур, сазан. Ловлю для себя, чтобы дома была еда", - делится один рыбаков.

Некоторые смельчаки-рыбаки заходили в русло едва ли не по пояс, хотя арендаторы предупреждают - это очень рискованно.

"Их вытаскивают. Полиция вчера вытаскивала. Они там за рыбой прыгают. Ну, мы столько лет ее, эту рыбу, выращивали. Там метровые. У них конечно азарт. Но их может засосать. Там ил, глина. Тут и полиция… Бесполезно их разгонять", - сетует арендатор Любовь Петрова.

Отмечается, что ниже находятся дачные массивы, жилые дома и птицефабрика. При этом ни люди, ни птицы не пострадали. Вода из Ворошиловского озера утекла в два соседних пруда, а дальше ушла в местную реку.

По данным местных властей, сейчас никакой угрозы для населенных пунктов нет.

"Вместимость Ворошиловского озера – 1 миллион 360 тысяч кубов. Во время прорыва в нем было приблизительно 700 кубов воды – это около 50%. Треснул нижний слой дамбы, а не верхний. Возможно, плотина устарела. Ведь этот водоем здесь с 1910 года, а капитальный ремонт не проводили ни разу", - отметил аким Байкентского сельского округа Асхат Калиев.

Почему в таком случае произошел прорыв, пока не известно. Однако арендаторы предполагают, что на прорыв могли повлиять два ранее случившихся сильных землетрясения. Но точную причину ЧП установят эксперты.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что в селе Байкент Алматинской области произошел проран плотины Ворошиловского водохранилища.

Позже в ДЧС Алматинской области рассказали, как устраняют последствия прорыва плотины. Сообщалось, что ширина пробитого отверстия ориентировочно составила 4-5 метров.

В результате обхода населения случаев подтопления домов не выявлено. Жертв и пострадавших также нет.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных; нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах; перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", - отметили представители МЧС РК.