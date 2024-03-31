Прорыв плотины в Алматинской области: стало известно, в каком она состоянии

В ДЧС Алматинской области рассказали, как устраняют последствия прорыва плотины в селе Байкент в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на экстренные службы региона.

В областном ДЧС напомнили, что 30 марта в 15:50 в селе Байкент Илийского района произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища. Ширина пробитого отверстия ориентировочно составила 4-5 метров.

"Вода уходит по основному руслу реки Жармухамет, далее – впадает в пруды "Амангельды-1" и "Амангельды-2", в которых все шлюзы открыты. Вода проходит в транзитном режиме. Далее вода пройдет в реку Каскеленка и далее – в Капшагайское водохранилище", – пояснили в ДЧС.

Сообщается, что сотрудники ДЧС, полиции и акиматов обошли дворы и оповестили население на случай эвакуации. В результате данного обхода случаев подтопления домов не выявлено. Жертв и пострадавших также нет.

"При возникновении кризисной ситуации эвакуация будет осуществляться в среднюю школу № 49 села Караой и среднюю школу № 18. Подготовлено 250 койко-мест, для эвакуации подготовлены 2 единицы техники автобусов, 7 вахтовок.

На мостовых переходах по автодороге областного значения "село Жайнак – село Байсеит", а также в селах Караой и Нургиса Тлендиев выставлены посты ДПС для мониторинга уровня воды и пропуска автотранспортных средств.

Также сейчас проводится работа по берегоукреплению и укладке мешкотар (250 тонн инертного материала и 3000 мешков). Вместе с тем инженерная техника работает над перекрытием прорана в конструкции плотины – делает это при помощи бетонных конструкций и грунта.

Всего в ликвидации ЧС задействовано порядка 300 сотрудников и около 70 единиц техники ДЧС Алматинской области, акиматов, полиции, воинской части 28237, погранакадемии 2466 села Караой, Республиканско-оперативного спасательного отряда (РОСО), РЭС и газовой службы.