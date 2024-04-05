Зарегистрировано уголовное дело по факту прорыва плотины в Алматинской области

Прокуроры Алматинской области зарегистрировали в ЕРДР уголовное дело по факту прорыва плотины Ворошиловского водохранилища, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как отмечается на официальном сайте надзорного органа, 30 марта в Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища.

В результате были наполнены чаши двух озер, нижестоящих по руслу реки Жармуханбет, под угрозой подтопления оказалось 2 населенных пункта, где проживает свыше 12 тысяч человек, часть из которых была экстренно эвакуирована.

Развернутым штабом и задействованными силами уполномоченных органов и волонтеров удалось не допустить трагических последствий.

По данным прокуратуры региона, 10 мая 2017 года Управлением финансов Алматиснкой области водохранилище передано по договору доверительного управления ИП "Петрова Л.", при этом конечным балансодержателем является ГКП на ВХ "Илиирригация" Управления сельского хозяйства Алматинской области.

По результатам проведенного анализа прокуратурой Алматинской области зарегистрировано уголовное дело по ст.371 УК РК (Халатность). Расследование поручено Департаменту Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области.

Напомним, 30 марта в селе Байкент Алматинской области произошел проран плотины Ворошиловского водохранилища. Ширина пробитого отверстия ориентировочно составила 4-5 метров. В ДЧС региона отметили, что случаев подтопления домов не было выявлено. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать.

После случившегося сельчане начали ловить рыбу голыми руками.

В тот же день из-за паводков произошел прорыв дамбы плотины "Щербаковское" в Актюбинской области. По данному факту также было зарегистрировано уголовное дело.