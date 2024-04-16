Токаев прибыл в Костанайскую область (фото, видео)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после посещения Северо-Казахстанской области вылетел в Костанайскую область, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По прибытии Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий для ознакомления с текущей ситуацией в регионе.

Как сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, в связи с паводками была объявлена чрезвычайная ситуация в шести регионах области.

Паводки в Костанайской области. Фото: Акорда

Из 492 сел больше всего от наводнения пострадали 11 населенных пунктов. На сегодня ситуация нормализовалась, однако подтопленным остается 51 дом. Кроме того, размыты 4 моста, 7 участков дорог, повреждено 1414 опор линий электропередач. В результате возникли временные проблемы с транспортным сообщением между Костанаем и южными районами области, а также с электроснабжением в 13 населенных пунктах.

Паводки в Костанайской области. Фото: Акорда

Президент был проинформирован о нынешнем состоянии основных гидротехнических сооружений области, включая Каратомарское, Верхне-Тобольское и Желкуарское водохранилища.

Кумар Аксакалов доложил, что обеспечивается контролируемый сброс воды из водохранилищ в целях предотвращения подтоплений населенных пунктов и инфраструктуры.

Паводки в Костанайской области. Фото: Акорда

В целом, благодаря противопаводковым мероприятиям по укреплению дамб, отсыпке инертных материалов удалось не допустить подтопления города Тобыл, центра Амангельдинского района и других населенных пунктов.

Напомним, ранее президент посетил Северо-Казахстанскую область, пострадавшую от паводков. Первым делом он совершил облет Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища.

После этого Касым-Жомарт Токаев встретился с жителями региона, эвакуированными после наводнения.

Он поручил правительству и другим госорганам отказаться от проведения дорогостоящих имиджевых мероприятий, чтобы сэкономить деньги для восстановления регионов, пострадавших от паводков и выразил благодарность гражданам за то, что они с пониманием отнеслись к этим трудностям.

Также глава государства осмотрел Петропавловский гидроузел и встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами.