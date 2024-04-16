Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев прибыл в Костанайскую область (фото, видео)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев в Костанайской области
Касым-Жомарт Токаев в Костанайской области. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после посещения Северо-Казахстанской области вылетел в Костанайскую область, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По прибытии Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий для ознакомления с текущей ситуацией в регионе.

Как сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, в связи с паводками была объявлена чрезвычайная ситуация в шести регионах области.

Паводки в Костанайской области
Паводки в Костанайской области. Фото: Акорда

Из 492 сел больше всего от наводнения пострадали 11 населенных пунктов. На сегодня ситуация нормализовалась, однако подтопленным остается 51 дом. Кроме того, размыты 4 моста, 7 участков дорог, повреждено 1414 опор линий электропередач. В результате возникли временные проблемы с транспортным сообщением между Костанаем и южными районами области, а также с электроснабжением в 13 населенных пунктах.

Паводки в Костанайской области
Паводки в Костанайской области. Фото: Акорда

Президент был проинформирован о нынешнем состоянии основных гидротехнических сооружений области, включая Каратомарское, Верхне-Тобольское и Желкуарское водохранилища.

Кумар Аксакалов доложил, что обеспечивается контролируемый сброс воды из водохранилищ в целях предотвращения подтоплений населенных пунктов и инфраструктуры.

Паводки в Костанайской области
Паводки в Костанайской области. Фото: Акорда

В целом, благодаря противопаводковым мероприятиям по укреплению дамб, отсыпке инертных материалов удалось не допустить подтопления города Тобыл, центра Амангельдинского района и других населенных пунктов.

Напомним, ранее президент посетил Северо-Казахстанскую область, пострадавшую от паводков. Первым делом он совершил облет Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища.

После этого Касым-Жомарт Токаев встретился с жителями региона, эвакуированными после наводнения.

Он поручил правительству и другим госорганам отказаться от проведения дорогостоящих имиджевых мероприятий, чтобы сэкономить деньги для восстановления регионов, пострадавших от паводков и выразил благодарность гражданам за то, что они с пониманием отнеслись к этим трудностям.

Также глава государства осмотрел Петропавловский гидроузел и встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2085797-tokaev-vyletel-v-kostanayskuyu-oblast/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.