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Паводки в Казахстане: что происходит в стране на данный момент, рассказали в МЧС

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Спасатели и люди на лодке
Спасатели и люди на лодке. Фото: МЧС РК

В Казахстане спасатели продолжают бороться с последствиями масштабных паводков. Сейчас в свои дома уже вернулись 16 тыс. человек. О ситуации на текущий момент рассказали в МЧС РК, передает NUR.KZ.

В регионах продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ.

На сегодняшний день вернулись в свои дома 16 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 6 950 человек, из них 3 113 детей. 

Благодаря оперативным мерам из зон ЧС заблаговременно проведена эвакуация жителей и домашних животных. С начала паводка спасено и эвакуировано 116 949 человек, из них 40 781 детей, в том числе привлеченными воздушными судами спасено 3 878 человек, из них 1 501 детей. В безопасное место отогнано 112 539 сельскохозяйственных животных.

Проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и использования дронов.

"В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях отведена вода из 3 709 жилых дома и 2 475 дворовых территорий. Остаются подтопленными 5 837 частных жилых дома и 1 353 дворовых территорий. Откачано более 9,8 млн кубометров талой воды, проведена укладка 2,9 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала", – сообщили в ведомстве.

В пострадавшие регионы доставлено 3 577 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами.

При этом за все время специалистами горячей линии отработано 1 857 обращений. Психологи Центра медицины катастроф МЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь гражданам на местах и посредством телефонов горячей линии.

На контроле остаются 81 перелив автодорог, 69 размывов автодорог, из них 10 мостов и 59 дорожных полотен. На контроле 72 населенных пунктов без транспортного сообщения, где созданы и доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

В Северо-Казахстанской области из-за поднятия уровня воды в реки Есиль в селах продолжаются работы по заблаговременной эвакуации из сел Кустовое, Вагулина, Красноярка, Соколовка, Долматово Кызылжарского района, подтоплено 27 частных жилых домов. Всего эвакуировано 2 465 человек, которые размещены в эвакуационных пунктах и у родственников.

Также подтоплено 211 частных жилых домов и одного здания в микрорайоне "Подгора" в Петропавловске. Жители были заблаговременно эвакуированы. Мониторинг за уровнем реки Есиль продолжается.

В Актюбинской области из села Куйылыс Иргизского района посредством воздушного судна заблаговременно эвакуированы в пункт временного размещения села Иргиз 96 человек и  доставлено 2 тонны гуманитарной помощи. В селе Куйылыс продолжаются берегоукрепительные работы на реке Торгай. В селе Нура подтоплено 24 частных жилых дома.

В Западно-Казахстанской области из дачных массивов города Уральска заблаговременно эвакуировано 40 человек, которые размещены у родственников. Из населенных пунктов Каратобе и Жалпактау Каратобинского и Казталовского районов посредством плавсредств через реки Калдыгайты и Караозен переправлено 223 человека. Работы по возведению, укреплению защитных дамб и мониторингу уровня воды на реке Урал продолжаются. 

В Акмолинской области в селе Ишимское Жаксынского района подтоплено 6 частных жилых домов. Жители были заблаговременно эвакуированы.

В Костанайской области из села Тауыш в село Торгай Джангельдинского района посредством плавсредств и вертолетом проводилась переправа жителей и доставка 2 тонн гуманитарной помощи.

В Туркестанской области в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя в горных районах и потока воды со склона горы в селе Акбастау Байдибекского района произошло подтопление 17 дворовых территорий. Проведены работы по укладке мешкотары, очистке арычной системы и отводу воды. Угрозы населенному пункту нет.

В Жамбылской области из-за выпадения обильных дождевых осадков произошло подтопление 30-ти дворовых территорий и здания села Жасоркен Жамбылского района. Вода с подтопленных территорий откачена в полном объеме, всего 7138 кубометров.

На сегодняшний день в аварийно-спасательных работах в круглосуточном режиме задействовано свыше 46 417 человек, более 4 351 единиц техники, 873 водооткачивающих и 308 плавательных средств, 16 воздушных судов МЧС, Минобороны, МВД, КНБ, СГО, акиматов и организаций.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев посетил две области, пострадавшие от паводков, – Северо-Казахстанскую и Костанайскую.

В СКО он совершил облет региона и встретился с эвакуированными жителями.

При этом глава государства поручил отказаться от проведения крупных мероприятий, чтобы сэкономить средства.

После этого глава государства отправился в Костанайскую область, где осмотрел территорию с воздуха.

Здесь на встрече с жителями, пострадавшими от паводков, президент также заявил о введении режима жесткой экономии госсредств и сообщил, что вновь запретит отстрел сайгаков в Казахстане.

Кроме того, вчера в правительстве перечислили, какие меры принимаются для помощи пострадавшим от паводков.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
  • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2086238-pavodki-v-kazahstane-pochti-7-tys-chelovek-vse-esche-ostayutsya-v-punktah-evakuatsii/

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