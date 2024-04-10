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На слухи о выплатах по 22 млн тенге пострадавшим от паводков ответили в Минпромышленности

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Паводки в Казахстане
Паводки. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Министерстве промышленности и строительства прокомментировали слухи о том, что пострадавшим от паводков в Казахстане якобы собираются выплачивать по 22 млн тенге, передает NUR.KZ.

Сообщения о выплатах стали распространяться в Сети. Эту информацию опровергла официальный представитель Минпромышленности Меруерт Ибраева.

"Слухи о выплатах по 22 млн тенге людям, пострадавшим от паводков, не соответствуют действительности.

Правительство Казахстана планирует потратить по 22 млн тенге на строительство каждого дома, разрушенного паводками", – заявила она.

В ведомстве уточнили, что речь идет о стоимости одного жилого дома площадью 80 квадратных метров, согласно эскизному проекту, который сейчас находится на стадии госэкспертизы.

"Эти средства будут выделены на строительство жилья для казахстанцев, пострадавших от паводков", – подчеркнула представитель министерства.

Отметим, что вчера стало известно, какие дома будут строить пострадавшим от паводков казахстанцам. В рамках плана были разработаны два эскизных проекта жилых зданий:

  • трехкомнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 квадратных метров;
  • двухквартирный жилой дом общей площадью 160 квадратных метров.

Мы также рассказывали, как будут возмещать ущерб пострадавшим от паводков в Казахстане. Сообщалось, что пострадавшим казахстанцам продлят выплаты некоторых пособий и дадут отсрочки по кредитам.

Согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.

Ранее зампремьер-министра Роман Скляр поручил акиму Петропавловска начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий – в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Также сегодня ночью в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны.

Добавим, что чрезвычайные ситуации местного масштаба сейчас объявлены в 10 регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2082446-na-sluhi-o-vyplatah-po-22-mln-tenge-postradavshim-ot-pavodkov-otvetili-v-minpromyshlennosti/

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