Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Паводки в Казахстане: какие дома построят пострадавшим

Опубликовано:

Строительство частного дома
Строительство. Иллюстративное фото: pexels.com

Официальный представитель Министерства промышленности и строительства сегодня на брифинге в СЦК рассказала, какие дома будут строить пострадавшим от паводков казахстанцам, пишет корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель Минпромышленности и строительства Меруерт Ибраева напомнила, что министр Канат Шарлапаев получил поручение восстановить жилье для граждан, пострадавших от стихийного бедствия.

"В рамках этого поручения в министерстве создан оперативный штаб и разработан комплексный план действий, который предусматривает строительство нового жилья. В рамках плана были разработаны два эскизных проекта жилых зданий.

Первый – это трехкомнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 кв. м., и второй – двухквартирный жилой дом общей площадью 160 кв м. Разработанные эскизы проходят государственную экспертизу. Данная работа будет завершена до конца следующей недели и типовые проекты будут представлены в открытом доступе на сайте epsd.kz с заключением государственной экспертизы", – заявила она.

Ибраева добавила, что глава ведомства вчера также встретился с крупными строительными компаниями – как региональными, так и республиканскими – для экстренной мобилизации их ресурсов и незамедлительного начала строительства.

"Также стоит понимать, что важным этапом является техническая инспекция акиматами домов, пострадавших от паводков, для определения объема восстановительных работ. Более того, акиматы оценивают ущерб в то время, как вода от паводков еще не отступила полностью", – резюмировала Меруерт Ибраева.

Напомним, вчера состоялась встреча министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства поручил в срочном порядке обеспечить восстановление жилья, разрушенного из-за стихийного бедствия.

Добавим, ранее сообщалось, что во время паводков в ЗКО были затоплены восемь скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвы. Позже в управлении ветеринарии области заявили, что затоплены не 13 скотомогильников, а три. При этом информация об опасности распространения возбудителей сибирской язвы талой водой не соответствует действительности.

Наряду с этим стало известно, что двое мужчин из одной семьи пропали в Кульсары. Оба надели защитные резиновые костюмы, отправились осмотреть свой затопленный дом, с тех пор их не могут найти.

Тем временем в ЗКО планировалось провести второй этап эвакуации населения в связи с возможным выходом Урала из берегов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2081540-pavodki-v-kazahstane-kakie-doma-postroyat-postradavshim/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.