Паводки в Казахстане: какие дома построят пострадавшим

Официальный представитель Министерства промышленности и строительства сегодня на брифинге в СЦК рассказала, какие дома будут строить пострадавшим от паводков казахстанцам, пишет корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель Минпромышленности и строительства Меруерт Ибраева напомнила, что министр Канат Шарлапаев получил поручение восстановить жилье для граждан, пострадавших от стихийного бедствия.

"В рамках этого поручения в министерстве создан оперативный штаб и разработан комплексный план действий, который предусматривает строительство нового жилья. В рамках плана были разработаны два эскизных проекта жилых зданий.

Первый – это трехкомнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 кв. м., и второй – двухквартирный жилой дом общей площадью 160 кв м. Разработанные эскизы проходят государственную экспертизу. Данная работа будет завершена до конца следующей недели и типовые проекты будут представлены в открытом доступе на сайте epsd.kz с заключением государственной экспертизы", – заявила она.

Ибраева добавила, что глава ведомства вчера также встретился с крупными строительными компаниями – как региональными, так и республиканскими – для экстренной мобилизации их ресурсов и незамедлительного начала строительства.

"Также стоит понимать, что важным этапом является техническая инспекция акиматами домов, пострадавших от паводков, для определения объема восстановительных работ. Более того, акиматы оценивают ущерб в то время, как вода от паводков еще не отступила полностью", – резюмировала Меруерт Ибраева.

Напомним, вчера состоялась встреча министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства поручил в срочном порядке обеспечить восстановление жилья, разрушенного из-за стихийного бедствия.

Добавим, ранее сообщалось, что во время паводков в ЗКО были затоплены восемь скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвы. Позже в управлении ветеринарии области заявили, что затоплены не 13 скотомогильников, а три. При этом информация об опасности распространения возбудителей сибирской язвы талой водой не соответствует действительности.

Наряду с этим стало известно, что двое мужчин из одной семьи пропали в Кульсары. Оба надели защитные резиновые костюмы, отправились осмотреть свой затопленный дом, с тех пор их не могут найти.

Тем временем в ЗКО планировалось провести второй этап эвакуации населения в связи с возможным выходом Урала из берегов.