Пострадавшим от паводков казахстанцам автоматически продлят некоторые пособия

Казахстанцам с инвалидностью и получателям адресной социальной помощи (АСП), проживающим в пострадавших от паводков регионах, автоматически продлят их выплаты. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В 10 регионах Казахстана был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наводнений. По состоянию на 8 апреля из пострадавших от паводков районов было эвакуировано более 75 тыс. человек.

При этом пострадавшие имеют право на получение помощи. Например, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости восстановить жилье, которое было повреждено стихией.

Также мы рассказывали о том, что банки второго уровня автоматически предоставят пострадавшим гражданам отсрочки по кредитам и приостановят начисление штрафов и пени за просрочки по платежам.

Однако на этом помощь не заканчивается. Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, всем действующим получателям адресной социальной помощи (АСП) из районов и городов, в которых объявлен режим ЧС, будет автоматически продлено ее назначение во втором квартале 2024 года, без необходимости их обращения в госорганы.

Напомним, в за три месяца текущего года АСП получили 312 тыс. человек из 58,8 тыс. семей. Общая сумма выплат составила 7,8 млрд тенге.

На поддержку могут рассчитывать и граждане с инвалидностью из районов и городов, в которых объявлен режим ЧС.

Как сообщили в ведомстве, тем казахстанцам, которым нужно было проходить переосвидетельствование во втором квартале 2024 года, инвалидность продлят автоматически. При этом выплата государственных пособий будет осуществляться по ранее установленной группе инвалидности.

Такие меры, как считают в Минтруда, позволят своевременно оказать государственную поддержку лицам с инвалидностью и получателям АСП, проживающим в регионах, которые пострадали от паводков.