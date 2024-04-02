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Отсрочки по кредитам смогут получить пострадавшие от паводков казахстанцы

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Женщина держит пустой кошелек
Оплата кредита. Иллюстративное фото: Doucefleur/Getty Images

Казахстанские банки готовы предоставить пострадавшим от наводнений гражданам отсрочки по кредитам, а также не начислять штрафы за просрочку платежей. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Этой весной в ряде регионов Казахстана сложилась очень сложная ситуация из-за паводков. От наводнений пострадало огромное количество жителей страны – их дома оказались затоплены.

В особенно тяжелой ситуации могут оказаться казахстанцы с кредитами, ведь у многих дома были куплены в ипотеку.

Как рассказывает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), банки второго уровня уже заявили, что готовы поддержать срочные меры правительства, направленные на помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации.

Какую помощь готовы оказать банки

Казахстанские банки готовы оказать следующую поддержку населению и предпринимателям, пострадавшим от наводнений:

  • отсрочка в погашении займов в период с 1 апреля по 30 июня 2024 года физическим лицам, отнесенным к категории пострадавших от паводков согласно спискам местных исполнительных органов власти;
  • отмена штрафов и пени за просрочку платежей на срок с 1 апреля по 30 июня физическим лицам, финансовое состояние которых ухудшилось из-за негативного влияния паводков;
  • отсрочка в погашении кредитов для индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса из-за вызванного паводками нарушения их хозяйственной деятельности.
Стоит отметить, что критерии, механизм предоставления отсрочки, необходимый набор документов, которые подтвердили бы факты наступления обстоятельств непреодолимой силы, каждый банк будет определять самостоятельно.

Описание этих механизмов и всех необходимых для заемщиков действий в ближайшее время будут опубликованы на официальных сайтах банков и на их аккаунтах в социальных сетях. Более точную информацию можно будет получить в банках самостоятельно.

Ожидается, что в результате реализации противопаводковых мер населению и предпринимателям пострадавших от стихии областей будет оказана вся необходимая помощь, включая восстановление разрушенных объектов жилья, социальной и промышленной инфраструктуры.

Ранее мы подробно рассказали о том, куда обращаться казахстанцам, пострадавшим во время паводков, чтобы получить медицинскую помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2077295-otsrochku-po-kreditam-smogut-poluchit-postradavshie-ot-pavodkov-kazahstantsy/

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