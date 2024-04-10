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Как будут возмещать ущерб пострадавшим от паводков в Казахстане

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Кассир считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане напомнили о правилах возмещения ущерба, который нанесли паводки жителям страны. О том, что нужно сделать казахстанцам, чтобы получить помощь, читайте в материале NUR.KZ.

Из-за паводков и наводнений сразу в десяти регионах Казахстана был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Пострадали тысячи граждан.

Природная стихия нанесла урон многим жителям страны, и в связи с этим на сайте Премьер-министра РК напомнили о постановлении, которое определяет алгоритм возмещения вреда, причиненного пострадавшим вследствие ЧС природного характера.

В первую очередь, как говорится в правилах, пострадавшие от стихии, которые понесли материальный ущерб, должны течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС предоставить в местный исполнительный орган, то есть в акимат, заявление о возмещении вреда.

Если самостоятельно сделать это не получается, то вместо пострадавшего могут обратиться его родственники или иные лица на основании доверенности, а также законные представители несовершеннолетнего гражданина.

Вместе с заявлением нужно предоставить копию удостоверения личности и перечень утраченного или испорченного имущества пострадавшего с момента возникновения ЧС природного характера или в период ее ликвидации.

Далее все происходит по следующему алгоритму:

  • регистрация заявления и документов, а также выдача пострадавшему расписки, подтверждающей принятие документов;
  • заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в течение 15 рабочих дней с даты поступления в акимат документов;
  • акимат в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку ущерба, а пострадавший определяет время и место проведения оценки. После пострадавший должен будет ознакомиться с отчетом об оценке;
  • после вынесения заключения оценщиком в течение 3 рабочих дней акимат принимает решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района и города областного значения;
  • выплата осуществляется пострадавшим в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения.
Памятка по возмещению ущерба для пострадавших от ЧС
Памятка по возмещению ущерба для пострадавших от ЧС. Источник: primeminister.kz

Стоит отметить, что для полноценной и качественной оценки имущества работа экспертов будет начата после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды из домов и придворовых территорий. Местным исполнительным органам поручено продлить сроки приема заявлений в случае необходимости.

Напомним, ранее стало известно, что в связи с режимом ЧС пострадавшим казахстанцам продлят выплаты некоторых пособий, а также дадут отсрочки по кредитам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2082443-kak-budut-vozmeschat-uscherb-postradavshim-ot-pavodkov-v-kazahstane/

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