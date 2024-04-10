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Границы поселка близ Астаны решили укрепить из-за угрозы подтопления

Опубликовано:

Спасатели устраняют последствия паводков
Спасатели устраняют последствия паводков. Фото: t.me/KZgovernment

Сегодня ночью в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале министерства, укрепление границ поселка Жибек Жолы Акмолинской области необходимо из-за возможной угрозы подтопления в шестом и седьмом микрорайонах.

К месту направлены силы и средства ДЧС Карагандинской области, личный состав воинских частей МЧС и Нацгвардии, а также представители акимата и волонтеры.

Напомним, ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали, грозит ли Астане подтопление - в ведомстве заявили, что таких рисков нет. Тем не менее оперативный штаб ведет мониторинг за паводковой обстановкой в Астане, Косшы и села Тайтобе с учетом прогнозирования по данным водосбросов с водохранилищ.

Добавим, что на сегодня чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах Казахстана.

7 апреля режим ЧС был введен в Атырауской области. А в двух районах СКО началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Вчера президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию с паводками в Казахстане и России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2081978-granitsy-poselka-bliz-astany-reshili-ukrepit-iz-za-vozmozhnogo-podtopleniya/

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