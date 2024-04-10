Эвакуированных из подтопленных регионов – уже свыше 96 тысяч, заявили в МЧС (фото)

Из зон подтопления в регионах Казахстана спасено и эвакуировано 96 472 человека, из которых треть — дети, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"С начало паводкового периода спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что из 2 750 жилых домов и 1 816 дворовых территорий отведена вода. Также откачено более 8,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка 1,3 млн мешкотар и 1,1 млн тонн инертного материала.

Добавим, что чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах Казахстана.

Сегодня ночью в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны.

Также паводковая ситуация ночью резко ухудшилась в СКО. Большая вода угрожает жителям нескольких сел Есильского района. Накануне первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил принудительно эвакуировать жителей пригорода Петропавловска.

Накануне также стало известно, какие дома будут строить пострадавшим от паводков казахстанцам. В рамках плана были разработаны два эскизных проекта жилых зданий.

"Первый – это трехкомнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 кв. м, и второй – двухквартирный жилой дом общей площадью 160 кв. м. Разработанные эскизы проходят государственную экспертизу. Данная работа будет завершена до конца следующей недели, и типовые проекты будут представлены в открытом доступе на сайте epsd.kz с заключением государственной экспертизы", — сообщили в Министерстве промышленности и строительства.

Между тем накануне тему паводков обсудили Токаев и Путин. В ходе телефонного разговора президенты обсудили паводковую ситуацию в приграничных регионах и поручили правительствам двух стран укреплять взаимодействие в борьбе с природной стихией.

Добавим, что на прошлой неделе в городе Орск Оренбургской области России прорвало дамбу – жителей начали экстренно эвакуировать. В мэрии заявили о критической ситуации. Город с населением почти 200 тысяч человек продолжала затапливать река Урал. Позже сообщалось о новом прорыве, очевидцы публиковали видео с места происшествия.