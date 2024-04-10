Пострадавшим от паводков участникам госпрограмм сохранят зарплаты в Казахстане

Казахстанцам, трудоустроенным на субсидируемые рабочие места и проживающим в пострадавших от паводков регионах, сохранят заработные платы. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

На текущий момент сразу в десяти регионах Казахстана был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков. Пострадавшим от разгула стихии положены различные меры поддержки.

В частности, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, на помощь могут рассчитывать граждане, проживающие в районах и городах, где была объявлена чрезвычайная ситуация, которые были трудоустроены на субсидируемые рабочие места.

Это участники следующих программ, реализуемых в Казахстане:

общественные работы;

молодежная практика;

социальные рабочие места;

"Первое рабочее место";

"Контракт поколений";

"Серебряный возраст".

На период действия чрезвычайной ситуации зарплаты безработным лицам, трудоустроенным на субсидируемые рабочие места, будут выплачивается центром трудовой мобильности без истребования сведений от работодателей.

Также помощь положена участникам программы молодежного микрокредитования, которые пострадали от паводков – им будет предоставлена отсрочка платежей по полученным займам. Все платежи по графикам 2024 года будут распределяться равномерными долями на последующие платежи с 2025 года до конца срока финансирования.

Также стоит отметить, что из-за паводковой ситуации в Казахстане перенесли сроки первого потока приема заявок на получение грантов для реализации новых бизнес-идей, который должен был стартовать 8 апреля. О новой дате старта сообщат дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что пострадавшим от паводков автоматически продлят некоторые пособия, а также дадут отсрочки по кредитам и приостановят начисление штрафов за просрочку платежей.