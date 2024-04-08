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Стало известно, когда в Алматы начнут отключать отопление

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Ребенок греется у батареи
Ребенок у батареи. Иллюстративное фото: Svetlana Repnitskaya / Getty Images

В Алматы с 15 апреля начнется поэтапное отключение отопления в социальных объектах и домах горожан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как сообщает акимат Алматы, с 15 апреля в городе начнется поэтапное отключение отопления. Этот вопрос был рассмотрен на рабочем совещании с участием акима Ерболата Досаева, где обсуждался также вопрос начала подготовки к предстоящему отопительному сезону 2024-2025 годов.

О текущей обстановке проинформировали руководители Управления энергетики и водоснабжения, "Алматинские тепловые сети", "Алматытеплокоммунэнерго", "Алматинские электрические станции", "Алатау Жарык Компаниясы", "Алматы Су", алматинский филиал "КазТрансГаз Аймақ".

По информации руководителя управления энергетики и водоснабжения Талгата Малыбаева, согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, в связи с установившейся в городе Алматы среднесуточной температуры наружного воздуха более +8⁰ и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, принято решение завершить отопительный сезон.

Отключение отопления начнется поэтапно с 15 апреля. Сначала будут отключены административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие, затем жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы) и социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения).

В ходе совещания была отмечена важность инвестиционной программы по сокращению износа инфраструктуры. В 2023 году износ теплосетей в Алматы был сокращен на 1,3% вместо 0,6% запланированных.

"Так, на начало текущего года протяженность изношенных сетей, эксплуатируемых более 25 лет, составляет 802,6 км, или 57,9%, от всей протяженности сетей. В этом году будет проведена реконструкция 20 км теплосетей, что позволит снизить износ на 1,8%.

В рамках подготовки к отопительному сезону в 2023 году по инвестиционной программе субъектов естественных монополий города Алматы (ТОО "АлТС", ГКП "Алматы Су", ТОО "АТКЭ") и за счет местного бюджета реализовано 30 млрд тенге.

В текущем году на подготовку к отопительному сезону 2024–2025 годов выделено 35 млрд тенге, в 2025 году планируется дополнительно выделить 32 млрд тенге", - говорится в сообщении акимата.

По итогам совещания Досаев дал поручение усилить работу в этом направлении при подготовке к предстоящему отопительному сезону, а также синхронизировать регламенты проведения работ, связанных с ремонтом дорог коммунальными службами, двух подразделений - управления энергетики и водоснабжения и управления городской мобильности.

Отмечается, что всего в Алматы были подключены к центральному отоплению 214 школ, 190 детских садов, 128 больниц и 8836 многоквартирных жилых домов.

Ранее сообщалось, когда отключат отопление в Астане. Точную дату в акимате не назвали, отметив, что отключение произведут, как только 10-градусное тепло будет держаться в течение 5 суток.

В начале апреля премьер-министр Казахстана заявил об особом спросе с местных властей в предстоящем отопительном сезоне.

"Министерствам энергетики и промышленности совместно с акиматами в текущем году обеспечить выполнение в полном объеме запланированных ремонтных работ на ТЭЦ и тепло-, водо- и электросетях. Все графики должны четко соблюдаться. За следующий отопительный сезон с акимов будет спрос особый", – заявлял Олжас Бектенов.

Бектеновым было также поручено увеличить финансирование инфраструктуры.

Подобные заявления прозвучали на фоне частых перебоев с тепло- и энергоснабжением в регионах Казахстана в прошлом году. К примеру, в декабре в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

Очередная авария произошла в декабре и на Экибастузской ТЭЦ. Из-за этого была затоплена второго цеха водогрейных котлов. Тогда министр энергетики Алмасадам Саткалиев тогда заявил, что вышеуказанные случаи не попадают под определение аварий.

В начале февраля на ТЭЦ-2 в Астане произошел разрыв компенсатора. В профильном ведомстве вновь опровергли факт аварии, заявив, что произошедшее никак не повлияло на работу ТЭЦ.

В эти же дни на ТЭЦ в Степногорске произошла авария, из-за которой жители остались без тепла и света. Подача электроэнергии вскоре была восстановлена.

На недавнем расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что каждый отопительный сезон казахстанцам приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами.

"Обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов - одна из базовых функций правительства и акиматов. Однако каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы. Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния", - отметил тогда президент.

Тогда же президент заявил о необходимости "глубинной реформы отрасли".

"В целом приходится констатировать, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла, воды. Это стало следствием ряда просчетов - больших и малых - отказа от завершения строительства Балхашской ТЭС, отсутствия прозрачности в работе субъектов естественных монополий, а также искусственного сдерживания тарифов. Нужна глубинная реформа отрасли, включающая несколько системных элементов", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2080574-stalo-izvestno-kogda-v-almaty-nachnut-otklyuchat-otoplenie/

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