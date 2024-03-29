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В области Жетiсу построят международный аэропорт

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Самолет в аэропорту
Самолет в аэропорту. Иллюстративное фото: NurPhoto/Getty Images

Международный грузопассажирский аэропорт намерены построить в области Жетiсу инвесторы – планируется, что воздушная гавань начнет работать в 2027 году, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Сообщается, что современная воздушная гавань появится на территории свободной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота".

Планируется, что совместный казахстанско-немецкий проект будет реализован в три этапа с привлечением 250 млрд тенге инвестиций и созданием 700 рабочих мест.

Отмечается, что производительность составит 50 тыс. тонн грузов,  пропускная способность пассажирского терминала – до 500 человек в час.

Инвестировать в проект намерены представители немецкой компании The Hansa Consortium.

По словам инвестора, проект планируется реализовать в три этапа.

Полностью завершить проект, который, кроме строительства международного грузопассажирского аэропорта, включает всю необходимую инфраструктуру, а также поэтапное расширение и увеличение производственных мощностей, ввод гостиницы, ТРЦ – планируется к 2032 году.

Однако сообщается, что сам аэропорт начнет работу в 2027 году.

Предполагается, что в течение І этапа реализации проекта планируется построить всю основную инфраструктуру аэропорта. А на IІ и ІІІ этапах – достраивать дополнительную инфраструктуру.

Отметим, что область Жетiсу была образована в 2022 году. В марте в ходе своего послания народу Казахстана глава государства объявил о создании новых областей в Казахстане, в том числе области Жетiсу.

4 мая того же года президент подписал указ об образовании трех новых областей в Казахстане. Таким образом была образована область Жетiсу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского,  Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели.

Также напомним, что новый терминал строят в аэропорту Алматы.

В 2020 году все акции аэропорта Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив за них 415 млн долларов.

В августе 2021 года стало известно, как будет выглядеть новый терминал аэропорта Алматы. Через год, в августе 2022 года, строительные работы шли ударными темпами.

В начале 2023 года руководство аэропорта заявило, что планируемый срок завершения проекта – первое полугодие 2024 года.

В феврале того же года Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о том, на какой стадии находится строительство нового терминала и что будет с VIP-терминалом. В августе он сообщил, что в дизайне терминала будут использоваться работы местных художников.

В начале ноября Эрсой заявил, что работы могут быть завершены досрочно.

В том же месяце глава Минтранспорта Марат Карабаев заявил, что сейчас аэропорт Алматы работает сверх своей пропускной способности, но все изменится в июне 2024 года, когда будет запущен новый терминал.

В декабре Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о ходе работ в новом терминале и объяснил, как будет функционировать действующий терминал.

Тогда он объявил, что новый терминал планируется открыть к 1 июня 2024 года.

В конце февраля президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой рассказал о том, как изменится воздушная гавань мегаполиса с открытием нового терминала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075100-v-oblasti-zhetisu-postroyat-mezhdunarodnyy-aeroport/

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