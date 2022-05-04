Токаев подписал указ об образовании трех новых областей в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Три новые области появились в Казахстане - глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ сегодня, 4 мая, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановил:

1. Перенести административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана в город Қонаев.

2. Образовать:

область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;

с административным центром путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова; область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;

с административным центром путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели; область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

3. Установить, что местные представительные и исполнительные органы Алматинской области, а также территориальные подразделения и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их переезда в город Қонаев располагаются в городе Талдыкоргане.

4. Правительству Республики Казахстан совместно с Верховным Судом Республики Казахстан, Высшим Судебным Советом Республики Казахстан, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту Республики Казахстан, в месячный срок утвердить план организационных мероприятий (дорожную карту) и принять иные меры по реализации настоящего Указа.

5. Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам областей Абай, Жетісу, Ұлытау, а также Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областей принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию президента Республики Казахстан.

Настоящий Указ вводится в действие с 8 июня 2022 года.

Напомним, что накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в Алматинской области в Қонаев. Сегодня президент подписал указ об образовании двух новых районов в ВКО.

В марте в ходе своего послания народу Казахстана глава государства объявил о создании двух новых областей в Казахстане. Также Токаев заявил о разделении Алматинской области на две.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967938-novye-oblasti-sozdali-v-kazahstane/