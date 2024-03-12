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"Не в нашей компетенции": в другие органы "направил" глава Минэкологии тех, кто желает вернуть утильсбор

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Женщина за рулем автомобиля
Женщина за рулем. Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

На брифинге правительства главу Минэкологии спросили, почему казахстанцы должны платить утильсбор на авто, если заводы по утилизации не работают, и вернут ли им деньги, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что один из общественных деятелей провел расследование, которое выявило, что заводы по утильсбору в Казахстане не работают. Он попытался сдать старый трактор на переработку, однако найти работающий завод не смог.

"Сегодня ведется работа по передаче завода в государственную собственность, в дальнейшем будет решена его судьба. Мы также разрабатываем новую программу утилизации, которая предполагает отсутствие монополий на сборы и переработку лома черного металла.

Сейчас зайти на рынок есть возможность у любого субъекта бизнеса, который имеет соответствующую специализацию для занятия утилизацией автомобильных средств и сельхозтехники", - заявил глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев.

Его спросили, вернут ли казахстанцам деньги, которые они платят за неработающую программу по утильсбору.

"По этому вопросу обращайтесь в соответствующие органы, это не в нашей компетенции", - заявил министр.

Представитель "Жасыл Даму" пояснил, что завод по утильсбору в Караганде успел утилизировать около 100 тысяч машин, затем его функции были переданы от "Оператора РОП" в "Жасыл Даму".

"С момента передачи функций "Оператора РОП" в "Жасыл даму" эта работа не осуществлялась, так как мы определенное время приводили в соответствие деятельность "Оператора РОП": ранее эта была частная компания, теперь - государственная.

С момента передачи компании в собственность государства мы руководствуемся законами "О госзакупках", "Об акционерных обществах", "О противодействии коррупции", - заявил представитель.

Напомним, что работников и учредителя "Оператора РОП" ранее осудили в Астане - последний суд прошел в ноябре 2023 года, где осудили экстрадированную из ОАЭ Шнар Муктарову.

Дело ТОО "Оператор РОП"

Напомним, в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания ТОО "Оператор РОП" вызывает много вопросов. Он поручил прекратить ее деятельность.

19 января работа "Оператора РОП" по утильсбору в Казахстане была прекращена, а исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей было передано государственной организации - АО "Жасыл даму".

В том же месяце были задержаны бывший замминистра экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев - их задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Вскоре началось расследование в отношении экс-гендиректора "Оператора РОП" - правоохранители сообщили о возможных хищениях денег путем завышения утильсбора.

1 апреля того же года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". В июне в розыск объявили экс-учредителя ТОО, которую подозревали в присвоении 920 млн тенге.

В июле 2023 года в суде Астаны вынесли приговоры руководителям ТОО и экс-вице министру экологии, который проходил по делу в качестве пособника. Все они получили наказание в виде лишения свободы от 1 года до 7 лет.

Кроме того, ранее депутат мажилиса, ссылаясь на показания в суде свидетелей по делу "Оператора РОП", публично заявил, что конечным бенефициаром денег, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева.

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев заявил, что решение в отношении Алии Назарбаевой по данному делу может принять Антикор, МВД или Служба экономических расследований. В Генпрокуратуре позже заявили, что Алия Назарбаева по делу "Оператора РОП" не допрашивалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2066829-ne-v-nashey-kompetentsii-pytatsya-vernut-utilsbor-cherez-drugie-gosorgany-predlozhil-kazahstantsam-glava-minekologii/

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