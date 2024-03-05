Сколько машин покинули Алматы после вчерашнего землетрясения

Накануне, 4 марта, в Алматы произошло сильное землетрясение - после него многие решили покинуть город. Аналитики Sergek ITS выяснили, сколько машин покинули южную столицу, передает NUR.KZ.

По данным специалистов, вчерашнее землетрясение не вызвало значительных изменений трафика транспорта по направлению из города в сравнении с обычным днем. Неделей ранее картина была примерно такая же.

4 марта, как и 26 февраля (неделей ранее), в 12:00 из города выехало 6 тыс. автомобилей.

Отметим, что после землетрясения в ночь на 23 января из Алматы выехало около 19 тыс. автомобилей.

Однако главным отличием ситуации на дорогах Алматы стало не количество выехавших машин, а структура движения внутри города в разрезе часов.

Это может быть связано с тем, что после толчков многие родители направились к образовательным учреждениям, чтобы забрать своих детей, предположили в компании.

"Ввиду того, что учащиеся были дома в привычное для окончания занятий время, снизилось количество автомобилей на дорогах в традиционные "часы пик". Например, в 17.00-18.00 часов в день землетрясения среднее количество машин на улицах города было ниже на 20%, чем в обычный день неделей ранее", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 4 марта в течение часа после землетрясения на дорогах Алматы образовались пробки до 9 баллов.

Землетрясение в Алматы

Вчера в Алматы произошло сильное землетрясение. По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек. При этом, сейсмологи призывали горожан находиться в пунктах приема населения до 16:00.

В течение дня жители Алматы делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

Городским акиматом изначально сообщалось, что существенных повреждений зданий в Алматы не было. Но позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины пошли и в здании одного из вузов Алматы. В акимате имеющиеся последствия признали и прокомментировали.

Сообщалось, что в результате землетрясения в Алматы пострадал только один человек - 18-летний парень. У него выявлен закрытый переломом обеих лодыжек.

Между тем, по данным казахстанских сейсмологов, в ближайшие дни с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.

Сегодня министр по ЧС Чингис Аринов на заседании кабмина отчитался по ситуации с землетрясением в Алматы, отметив, что сейчас сейсмическая ситуация по всей стране стабильна. Он также заявил, что большая часть алматинцев в этот раз меньше поддалась панике.

О произошедшем землетрясении и его последствиях отчитался на заседании и аким Алматы Ерболат Досаев. До конца мая, по словам Досаева, в Алматы внедрят систему мгновенного оповещения за 475 млн тенге.