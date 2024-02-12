Деньги детям из Нацфонда: могут ли расширить перечень трат

В СЦК главу департамента Нацфонда Айбола Аргынгазинова спросили, могут ли расширить перечень трат для средств, которые перечисляются казахстанским детям из Нацфонда, передает корреспондент NUR.KZ.

В Нацфонде напомнили, что 1 февраля этого года всем казахстанским детям в ЕНПФ начислили первые средства из Нацфонда - более 6,9 млн детей получили чуть больше 100 долларов.

По словам главы департамента бюджетного кредитования Нацфонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора МФ Айбола Аргынгазинова, потратить эти средства дети смогут на два направления - образование и жилье.

"Текущий действующий перечень расширять не планируется. Остается два целевых направления, которые обозначил глава государства - это получение образования и улучшение жилищных условий", - сообщил спикер.

Аргынгазинов напомнил, что деньги начисляются детям как в Казахстане, так и за его пределами, если ребенок имеет гражданство Казахстана.

"Если ребенок родился на территории другого государства, но получил гражданство только по приезду, то по возвращению в РК средства будут начисляться с момента получения гражданства. Здесь важно отметить, что ключевое условие - это гражданство РК", - сообщил он.

Проект "Нацфонд - детям"

Напомним, в сентябре 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу предложил отчислять детям половину инвестиционных доходов Нацфонда.

После этого казахстанцам объяснили, что специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Он подчеркнул, что перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

Граждан заверили, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Было объявлено, что оператором счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд - детям", станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

В начале 2023 года был поднят вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд - детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью. Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд - детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Кроме того, мы рассказывали, в каких случаях выплаты детям по достижении 18 лет могут оказаться недоступными.

В сентябре 2023 года мажилис принял проект данного закона. Также там рассказали, сколько денег в будущем получат казахстанские дети.

В октябре депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты согласились с поправками сената по проекту "Нацфонд - детям".

Позже в Минфине сообщили, что в рамках проекта "Нацфонд - детям" будут приняты два подзаконных акта:

приказ Минпромышленности в отношении улучшения жилья;

совместный приказ Миннауки и высшего образования и Минпросвещения.

Также в Минпросвещения уточнили, что средства из "Нацфонда - детям" нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах. 31 января 2024 года казахстанским детям начали поступать средства в рамках проекта "Нацфонд - детям".

Несколькими днями ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах сената рассказал, могли ли дети, утратившие гражданство Казахстана, получить выплаты из Нацфонда.