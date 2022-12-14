Стало известно, куда будут перечисляться деньги для детей из Нацфонда

Дети. Иллюстративное фото: pexels.com

Определен оператор счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям". Им станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков во время заседания правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

"Прорабатываются подходы по запуску с 2024 года инициативы "Нацфонд – детям". Всем детям до 18 лет будут открыты накопительные счета, на которые ежегодно будут начисляться средства. Оператором счетов станет Единый накопительный пенсионный фонд.

Накопленные средства будут доступны только по достижении совершеннолетия", — сообщил вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

Он также добавил, что в следующем году планируется принятие законодательных изменений для реализации данной инициативы.

С предложением отчислять детям половину инвестдоходов Нацфонда выступил президент Касым-Жомарт Токаев в начале сентября в рамках своего послания народу.

Известно, что эти счета будут открыты в иностранной валюте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001498-stalo-izvestno-kuda-budut-perechislyatsya-dengi-dlya-detey-iz-natsfonda/